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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

16 ноября 2026, 09:26

Как распознать поддельное моторное масло до покупки

Как распознать поддельное моторное масло до покупки

Что скрывается за аккуратной канистрой моторного масла

Как распознать поддельное моторное масло до покупки

Канистра может выглядеть безупречно и привычно, но внешние признаки не всегда помогают покупателю. Некоторые детали становятся заметны лишь после обслуживания. Проверка перед оплатой занимает меньше времени, чем кажется.

Канистра может выглядеть безупречно и привычно, но внешние признаки не всегда помогают покупателю. Некоторые детали становятся заметны лишь после обслуживания. Проверка перед оплатой занимает меньше времени, чем кажется.

После обслуживания двигатель иногда начинает расходовать больше смазки. Водителю приходится чаще проверять щуп и доливать жидкость, хотя раньше такой необходимости почти не возникало.

Быстро установить причину удается не всегда. Увеличившийся расход требует диагностики двигателя и его систем: причиной могут быть внешние течи, неисправность вентиляции картера, износ маслосъемных колец или проблемы с турбокомпрессором. Сам по себе расход масла не доказывает, что залит контрафакт.

Один из вариантов обмана - перелить недорогое масло в тару с чужим оформлением. Сам исходный продукт может подходить одним двигателям, но не другим. Покупатель ориентируется на характеристики, указанные на упаковке, и не знает, что залито в мотор. Сразу автомобиль порой ведет себя как обычно, а отложения и износ накапливаются постепенно. Неподходящее или деградировавшее масло может хуже сохранять вязкость при нагреве, а его моющие и противоизносные присадки - работать менее эффективно.

Производители подделок могут экономить и на присадках. Их нехватку сложно заметить, открыв крышку. При высокой температуре состав быстрее теряет свойства и хуже защищает детали от трения. Из-за этого повышается риск перегрева и раннего износа.

Другой способ - вернуть в продажу отработанную смазку. Ее закупают у автосервисов, очищают от видимой грязи и осветляют, стараясь уменьшить резкий запах. Такая обработка не восстанавливает защитные характеристики: жидкость уже израсходовала значительную часть ресурса. Внешне она может не напоминать масло, недавно слитое из двигателя.

На низкое качество масла может указывать увеличившийся расход, пишет njcar.ru. Еще один повод насторожиться - густой темный налет под маслозаливной крышкой. Он способен появиться всего за две-три тысячи километров. Если загрязнения становятся липкими и напоминают смолу, смазке может быть сложнее добираться до трущихся деталей. Но темный налет сам по себе не доказывает подделку: на его появление влияют интервалы замены, режим эксплуатации, состояние двигателя и работа вентиляции картера.

Покупка у официального дилера, авторизованного дистрибьютора или крупной сети снижает риск, хотя полностью его не убирает. Попросите кассовый чек и уточните происхождение партии. Подозрительно низкая цена и отсутствие понятных сведений о продавце - дополнительные поводы насторожиться. При покупке в интернете сравните артикул, объем, региональную версию канистры и фотографии товара. Фирменная этикетка сама по себе не подтверждает происхождение содержимого.

Перед оплатой проверьте крышку, контрольное кольцо и внутреннюю мембрану: защитные элементы должны быть целыми, ровно установленными и без следов клея, повторной сварки или механического вскрытия. Поврежденное, ослабленное или свободно вращающееся кольцо само по себе не доказывает подделку, но от покупки такой канистры лучше отказаться. Осмотрите и тару: у заводской упаковки обычно ровные швы и равномерная толщина стенок; асимметрия и слишком мягкий пластик могут указывать на повторное использование или нештатную тару.

Нечеткая печать, смазанные контуры логотипа, ошибки в надписях, несовпадение цветов и криво наклеенная этикетка - признаки, на которые стоит обратить внимание. Сверьте вязкость, стандарт API и другие заявленные допуски с официальным каталогом производителя: на упаковке может быть указана несуществующая комбинация характеристик. Номер партии, дата производства и код завода должны быть четкими и устойчивыми к стиранию. Их расположение должно соответствовать упаковке конкретного продукта. QR-код проверяйте через официальный домен производителя, затем сопоставьте результат с канистрой, партией и продуктом.

Цвет, запах и текучесть масла помогают заметить очевидные проблемы, но не позволяют надежно установить подлинность или соответствие заявленному классу. Осадок, песчинки, водянистые капли, неоднородность или резкий несвойственный запах - повод не заливать продукт в двигатель. Однако визуально чистое масло может содержать неподходящую базовую основу или недостаток присадок, которые нельзя определить невооруженным глазом.

Для спорной партии или крупной закупки потребуется лабораторное исследование. Оно даёт возможность проверить вязкость, наличие воды и механических примесей, а также сопоставить основные свойства образца с заявленным продуктом. Образец отбирают в чистую подходящую емкость; ее материал, объем, способ закрытия и условия хранения заранее согласуют с лабораторией. При коммерческой поставке полезно отдельно сохранить одну невскрытую канистру, зафиксировать номер партии, сфотографировать упаковку и сохранить чек и документы продавца. Контрольная канистра помогает документировать упаковку и происхождение товара, а проба нужна для исследования фактического состава.

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