Как распознать «утонувшую» машину: 4 этапа проверки
Пробейте по базам
Многие перекупы практикуют такой вид сделок – выкупают машины после наводнения, приводят их в порядок и продают в регионе, в котором наводнений не было. В этом случае проверка по базам поможет установить первоначальное место регистрации, а может даже найти отметку о том, что машина побывала в зоне затопления. Так что всегда обращайте внимание, если продаваемая в Курске машина совсем недавно обитала в Сочи, например, где по случайности как раз тогда случилось наводнение.
Кстати, как все мы понимаем, некоторые из затопленных машин вполне могли принадлежать туристам, а значит их регистрация никак не привязана к региону с наводнением. Поэтому отсутствие подозрительных сведений в истории автомобиля еще ничего не значит.
Проверьте и перепроверьте!
Устранить все следы затопления нереально, и главное тут знать где и что искать. Да, это сложно, но необходимо. В идеале хорошо бы иметь точные данные о салоне этой машины, когда она только была куплена. Если модель достаточно новая, у вас будет шанс собрать информацию в сети.
Обязательно тщательно осмотрите салон, все проще с тканевой отделкой, но и в случае с кожей можно найти признаки. Осмотрите дверные карты, сиденья со всех сторон, обивку багажника и покрытие на полу. Вы должны обращать внимание на любые разводы, линии, напоминающие потеки. Обычно они белесые на темной обивке и желтовато-коричневые в светлых салонах. Если вы обнаружите следы потеков – обязательно проверьте автомобиль на следы повреждения водой.
Обычно такие повреждения неравномерны, они более выражены в местах, где вода начала проникать в салон, и менее заметны там, где она остановилась. Если следы затопления вы увидите на потолке, то скорее всего вода затекала через уплотнители окон или через крышу из-за повреждения антенны.
Подвигайте сиденья вперед и назад до упора, поднимите их максимально высоко и загляните под них – если пружины под сиденьями со следами ржавчины, велика вероятность, что какое-то время они провели под водой. Если машина достаточно новая и не была в авариях, то вас должно так же насторожить наличие следов гаечного ключа на болтах сидений. Это указывает на то, что сиденья зачем-то вынимали из салона, а потом вернули. Не исключено, что оригинальные просто невозможно было привести в норму, поэтому их заменили новыми.
Кстати, еще один момент должен вас насторожить – замена обивки салона. Если в целом по машине видно, что она подержанная, но салон сияет чистотой и свежестью нового, это повод спросить продавца, в чем была причина замены обивки?
Обязательно загляните под коврики, проверьте ковровое покрытие пола, если оно пахнет плесенью и тиной, но это плохой знак. Также посмотрите, нет ли под полом песка и грязи. В любой машине, не прошедшей генеральную чистку салона, будут такие загрязнения, но в небольшом количестве. Плотные слои ила и песка могут попасть под ковровое покрытие только во время серьезного затопления машины.
Смотрите под капот и под днище машины
Под капот стоит заглядывать при покупке любой машины, но если вы подозреваете ее в затоплении, то стоит осматривать все видимые болты и гайки на предмет ржавчины и следов гаечного ключа. Если машина старая, то это ни о чем не говорит, но в случае с достаточно новой машиной, которой не больше трех лет, это подозрительно.
Проверьте при возможности воздушный фильтр на следы воды. Если машина была под водой, то на внутренней части теплозащиты двигателя, или других больших поверхностях внутри моторного отсека и багажника останется линия от границы воды. В случае с внедорожниками этот метод не работает, у них всегда может быть такая отметка. Также загляните под машину и проверьте ходовую.
Принюхайтесь и проверьте электрику
Машины после затопления обычно имеют неприятный запах в салоне, поэтому если в автомобиле подозрительно сильно пахнет каким-то автомобильным парфюмом, вам стоит насторожиться. Возможно это сделано, чтобы замаскировать запах затхлости от грязной воды, которая долго стояла в машине и пропитала все мягкие поверхности? Лучше всего открыть все двери и дать машине проветриться, чтобы потом принюхаться к ее обивке.
Если машина побывала под водой, ее электрика обязательно пострадает. Проверьте работу всей оптики, все лампы должны включаться и выключаться без сбоев и мигания, если только оно не является обязательной функцией. Потом займитесь проверкой каждой опции с электроприводом. Кстати, запотевшие стекла фар и капли воды в них не обязательно признак затопления, это может быть просто конденсат.
Если вы сомневаетесь в данной машине, но выбор у вас невелик, обязательно просите тест-драйв. Так вы сможете проверить работу всех опций в реальности. Ну и очень рекомендуем при наличии подозрений воспользоваться услугами надежных автомехаников, которые осмотрят машину на предмет затопления и дадут свое заключение.
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