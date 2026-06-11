Как запасная кабина из советских времен спасла сроки запусков МКС и почему это критично для космонавтики

Как Россия восстановила пилотируемые запуски после аварии на Байконуре

Восстановление стартовой площадки на Байконуре после аварии в 2025 году позволило России сохранить график пилотируемых запусков. Это событие стало ключевым для отечественной космонавтики и показало возможности российских инженеров в условиях ограниченных ресурсов.

Восстановление стартовой площадки на Байконуре после аварии в 2025 году позволило России сохранить график пилотируемых запусков. Это событие стало ключевым для отечественной космонавтики и показало возможности российских инженеров в условиях ограниченных ресурсов.

В конце 2025 года российская космическая программа оказалась на грани остановки: авария на Байконуре парализовала все пилотируемые миссии. Было принято решение о замене кабины обслуживания 8У216 во время подготовки к запуску. Из-за включения резервных стартовых комплексов страна рисковала потерять доступ к орбите.

Решение было принято неожиданно быстро. На складах была обнаружена запасная кабина, изготовленная еще в советское время, но ни разу не использованная. Ее срочно доставили на Байконур, где более 150 специалистов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры приступили к монтажу в круглосуточном режиме.

Главная сложность заключалась в том, что новая кабина по габаритам не проходила в существующий проём. Инженерам пришлось разработать нестандартную схему установки: использовать стропы разной длины и прочности, чтобы аккуратно опустить массивную конструкцию весом 17 тонн и длиной 19 метров, не причиняя вреда окружающим элементам.

Перед монтажом кабину полностью восстановили: перекрасили более 2300 квадратных метров поверхности, заменили крепёж, обновили электрооборудование. Общая длина сварочных швов превысила 250 метров. Все работы, от поиска кабины до завершения монтажа, заняли чуть больше двух месяцев — это рекордно короткий срок для подобной операции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о начале подготовки к запуску грузового корабля «Прогресс», который был назначен на 22 марта. Благодаря этому удалось сохранить график пилотируемых и грузовых миссий на Международной космической станции. Многие эксперты ожидали, что восстановление продлится не менее года, однако российские инженеры доказали обратное.

Пока Восточный космодром не готов к приёму пилотируемых кораблей, стартовый комплекс №31 на Байконуре остаётся единственным окном России в космос. Любая авария автоматически ставит под угрозу все пилотируемые программы страны. Оперативное восстановление не только укрепило национальный престиж, но и повысило уровень стратегической безопасности.

Байконур — старейший и ведущий космодром России, с которого с 1961 года стартуют все пилотируемые миссии. Создание стартовой площадки в столь короткие сроки стало не только техническим достижением, но и примером эффективной мобилизации ресурсов в условиях кризиса. Это событие может стать отправной точкой для пересмотра политики резервирования и глобального охвата страны.

Интересно, что и в других сферах транспортной деятельности России также происходят важные изменения. Например, власти Москвы недавно приняли решение разрешить самозанятым таксистам работать без обязательной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, что может изменить рынок перевозок и сделать профессию более доступной. Подробнее об этом — в отдельном материале о новых правилах для таксистов в столице .