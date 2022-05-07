Как россияне намерены ремонтировать свои машины в ближайшее время (результаты опроса)
Оказалось, что 57% опрошенных ожидают возможных сложностей с ремонтом автомобиля из-за нехватки комплектующих и запчастей. 43% респондентов планируют в будущем ремонтировать автомобиль у частных мастеров, поскольку ожидают повышения цен на СТО. 42% автомобилистов собираются вложиться в ремонт своего автомобиля в ближайшее время, пока комплектующие доступны.
71% российских водителей ожидают в будущем подорожания комплектующих и расходных материалов для автомобиля (машинное масло, различные фильтры, свечи зажигания, шины и т. д.). 52% автомобилистов прогнозируют рост цен на топливо, и почти такая же доля (49%) считает, что повысится стоимость обслуживания автомобиля в ДЦ. При этом запастись необходимыми расходниками решили 17% опрошенных автовладельцев.
35% респондентов продолжат мыть машину на автомойке с той же частотой, что и раньше, а еще 26% не пользовались ей в целом и не планируют начинать. При этом 26% водителей собираются реже пользоваться услугами автомойки.
Без услуг шиномонтажа не смогут обойтись 61% опрошенных, а 13% автолюбителей меняли и продолжают менять шины самостоятельно. Лишь 6% автовладельцев готовы совсем отказаться от шиномонтажа в салонах в то время, как раньше пользовались данной услугой.
Добрая половина водителей планируют решать несложные задачи (замена масла, фильтров, омывателя и т. д.) при обращении в салон с той же частотой, что и раньше. 20% собираются пользоваться этими услугами реже, а еще 20% уже выполняют такое обслуживание автомобиля собственными силами.
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