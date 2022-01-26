Как самостоятельно определить причину утечки по пятнам под машиной
Определяем место утечки
Если зимой вам поможет белый снег, то летом для определения места утечки подойдет белый картон, бумага или даже фольга. Разместите ее под передней, задней и средней частью автомобиля, место парковки должно быть ровным, машину стоит оставить на сутки. На следующий день посмотрите, на каком из листов окажутся пятна – это даст понимание о месте расположения утечки.
Цвет, консистенция и запах
Белая бумага позволит понять цвет вытекающей жидкости, а также оценить ее консистенцию. Поскольку технических жидкостей в машине достаточно много, вариантов того, что именно течет тоже хватает.
Топливо. Имеет янтарный или золотистый цвет, с голубоватым оттенком в случае с дизельным топливом. И то и другое горючее пахнет одинаково. Собственно, по запаху определить утечку топлива проще всего, даже изучать пятна не обязательно.
При этом утечка не всегда будет в месте расположения топливного бака, то есть в задней части машины.
Моторное масло. Цвет от золотисто коричневого до почти черного, на вид густое, на ощупь маслянистое. Пахнет растительным маслом. Обнаружить пару капель моторного масла на земле не всегда критично, но если во время движения вы чувствуете запах горелого масла, или же найденные под машиной следы масла пахнут бензином и горелым маслом, то речь идет о серьезной проблеме. Если проверка уровня масла подтвердит, что его объем сильно уменьшился, необходимо срочно обратиться в сервис. В некоторых случая машину стоит туда отбуксировать.
Трансмиссионная жидкость. Цвет красноватый, розоватый или коричневый, консистенция жидкая или густоватая. Местом протечки чаще всего является изношенный уплотнитель или отверстие, образовавшееся на линии обратки. Признаком утечки трансмиссионной жидкости на автомате может быть ситуация, когда вы прибавляете скорость, а переключение передачи не происходит. Пятно под машиной в таком случае может пахнуть нефтью с оттенком сырой рыбы.
Учтите, что утечка трансмиссионной жидкости может быть не только в передней части, но и в середине машины. Если заподозрили такую утечку, посмотрите в инструкции, как проверить уровень трансмиссионной жидкости в вашей машине.
Жидкость гидроусилителя руля. Цвет красноватый или светло-коричневый, консистенция жидкая, редко слегка загустевшая, маслянистая, пахнет сладковатой гарью. Внешне почти неотличима от трансмиссионной жидкости, но найти ее следы можно только под передней частью машины. При подозрении на утечку жидкости ГУР проверьте ее уровень, он должен находиться на средней отметке. Одним из признаков проблемы может быть скрип при вращении руля, особенно на крутых поворотах или низкой скорости. К тому же к запаху пригоревшего зефира прибавится аромат рыбьего жира.
Тормозная жидкость. Цвет от прозрачного до коричневого, консистенция средней густоты, маслянистая и скользкая, с запахом рыбьего жира. Одна из самых опасных утечек в вашей машине, оставлять ее без внимания нельзя. Даже небольшая потеря этой жидкости может ощутимо сказаться на чувствительности педали тормоза.
Антифриз. Бывает разных цветов, выбор зависит только от фантазии производителя. На ощупь вязкая, липкая и скользкая, имеет сладковатый запах, похожий на карамельный сироп. Утечки чаще всего обнаруживаются поблизости от решетки радиатора, но иногда ее следы находят в салоне машины. Если в старых автомобилях небольшие утечки антифриза не считаются чем-то ужасным, то в новых машинах это настоящая проблема, которую требуется срочно устранить. Низкий уровень антифриза, особенно летом, может привести к тому, что двигатель перегреется.
Вода. Прозрачная и без запаха. Если вы обнаружили под машиной воду, то причина, скорее всего, в кондиционере. Ничего страшного, это нормальная его работа, кроме охлаждения он также осушает воздух в машине.
Омывающая жидкость для ветрового стекла. Разноцветная, цвет и запах может быть любым, все зависит от производителя. Консистенция у нее жидкая, как у простой воды. Благодаря ярким цветам опознать этот тип утечки просто, увидев яркое пятно – загляните под капот и проверьте бачок стеклоомывателя и трубки от него идущие. Далее по обстановке – что-то можно исправить самостоятельно, с другой проблемой обратиться в сервис.
Игнорировать любые утечки не стоит, та же омывающая жидкость может оказаться вам необходима, но из-за утечки ее не будет. Утечка других жидкостей может быть опасная не только для машины, но и для вас с пассажирами. И в конце концов, чем дольше вы тянете с ремонтом, тем больше денег тратите на долив масел и жидкостей в свою машину.
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