Как узнать, что стучит в подвеске авто: это легко диагностировать самостоятельно

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 19:25

Как самостоятельно выявить источник стука в подвеске и не переплатить за ремонт

Как самостоятельно выявить источник стука в подвеске и не переплатить за ремонт

Как узнать, что стучит в подвеске авто: это легко диагностировать самостоятельно

Как самостоятельно выявить источник стука в подвеске и не переплатить за ремонт

Посторонние звуки в подвеске - тревожный сигнал для любого водителя. Разобраться в причинах можно без визита в сервис, если знать, на что обращать внимание. Это поможет избежать лишних расходов и сохранить безопасность на дороге.

Посторонние звуки в подвеске - тревожный сигнал для любого водителя. Разобраться в причинах можно без визита в сервис, если знать, на что обращать внимание. Это поможет избежать лишних расходов и сохранить безопасность на дороге.

Появление стука или гула в подвеске — одна из самых частых причин беспокойства у владельцев автомобилей. Многие сразу приступают к сложному ремонту, хотя на практике определить источник неисправности можно и самостоятельно, если знать несколько простых приемов. Это особенно актуально сейчас, когда сервисы перегружены, а цены на работы и запчасти продолжают расти.

Первое, на что стоит обратить внимание – ступичный подшипник. Если при движении появляется постоянный шум, который почти не зависит от скорости, это может быть признаком его износа. Распространенная ошибка — проверять подшипник на вывешенном колесе: так можно заметить только незначительный износ. Лучше всего менять нагрузку на ось во время движения, слегка поворачивая руль – так легче понять, с какой стороны идет шум. Если не обратить внимание на этот симптом, подшипник может разрушиться, а в современных авто он часто меняется только в сборе со ступицей.

Рулевые наконечники тоже могут стать источником стука. Для их проверки потребуется помощник: один человек резко покачивает руль, а второй держит руку на боковине колеса, чтобы ощутить люфт. Еще один способ — поддомкратить машину и покачать наконечник монтажкой. Если обнаруживается металлический стук или наблюдается люфт, замените пару деталей. Обычно износ проявляется на ходу в виде отдачи в руле при проезде неровностей.

Амортизационные стойки требуют внимания при появлении масляных потеков. Визуальный осмотр — лучший способ выявить проблему: если стойка сухая, она еще работает, а вот потеки масла говорят о скорой необходимости замены. Часто стук ошибочно связывают с амортизатором, хотя на самом деле виноваты могут быть сайлентблоки. Их износ начинается с трещины внутри, а окончательно проблема обнаруживается, когда втулка разрушается и появляется явный стук. Проверить сайлентблоки можно монтажкой, имитируя работу подвески.

Опорный подшипник проверяйте при настройке: держась за опоры корпуса, необходимо повернуть руль вправо-влево. Если ощущаются хруст или закусывание, подшипник изношен. Диагностика на вывешенном колесе неинформативна, так как отсутствует нагрузка. Сильный износ проявляется подклиниванием руля или скручиванием пружины при маневрах.

Стойка стабилизатора — еще один частый источник стука. Для проверки помощник раскачивает машину из стороны в сторону, а вы держите шарнирные соединения стоек. Если ощущается люфт или слышен стук, замените элемент. Эта деталь считается расходником, и выбор бренда здесь не так важен.

Шаровая опора требует снижения нагрузки для точной диагностики. Домкрат ставят под рычаг рядом с опорой, затем колесо раскачивают сверху и снизу. Люфт – явный признак износа. Можно также использовать монтажку между рычагом и опорой. Если есть люфт, необходима замена.

Самостоятельная проверка подвески — легкая задача для большинства автолюбителей. Достаточно базовых инструментов и внимательности, чтобы выявить основную неисправность. Важно помнить, если после диагностики остались сомнения, лучше обратиться к профессионалам. Но в большинстве случаев простая проверка позволяет избежать ненужных расходов и повысить уверенность в управлении автомобилем.

Самостоятельная диагностика подвески позволяет не только сэкономить, но и избежать типичных ошибок, которые иногда допускают даже мастера. Важно помнить, что своевременное выявление неисправностей снижает риск серьезных поломок и повышает уровень безопасности. Как отмечают эксперты, многие водители недооценивают значение регулярных проверок подвески, хотя именно она часто становится причиной неприятных сюрпризов на дороге. Кстати, грамотный подход к техническим вопросам помогает и в других ситуациях — например, при общении с инспектором ГИБДД, где важно знать свои права и особенности поведения, как подробно разъясняется в материале или ключевых фразах опытных водителей .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Липецк Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться