Как сберечь АКПП в лютый мороз: два простых правила
Второй момент – ехать в первые несколько минут надо плавно, избегая резких ускорений даже летом. Зимой это правило приобретает еще большую актуальность. Рекомендуется первые 15 – 20 минут ехать осторожно, без пробуксовок и рывков.
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18.01.2024, 10:09
Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей
В конце 2023 года китайские автопроизводители постарались по максимум загрузить склады российских дилеров. В результате, скопились тысячи прошлогодних автомобилей, которые, скорее всего, придется продавать со скидками.Читать далее
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18.01.2024, 09:21
Взгляните на заброшенный автозавод: он выглядит так, будто конвейер остановили только вчера, а не 13 лет назад
Блогеры побывали на заброшенном автозаводе, где некогда выпускали Fiat 500 и Panda. Производство остановили в 2011 году, но цеха не выглядят обветшалыми. Кажется, конвейер вот-вот оживет снова.Читать далее
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18.01.2024, 08:51
Бывшая миллиардерша подала в суд на своих адвокатов: из-за их ошибки она лишилась при разводе суперъяхты ценой 400 млн долларов
Роскошная 114-метровая яхта Luna вновь оказалась в центре скандала, связанного с многомиллионным разводом. Татьяна Сорока, бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова, обвинила своих адвокатов в халатности.Читать далее
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18.01.2024, 07:47
Глава Mazda подтвердил разработку нового спорткара с роторным двигателем
В октябре 2023 года публике показали невероятно красивый концепт Mazda Iconic SP с роторным двигателем и выдвижными фарами. Вдохновленные множеством восторженных откликов в Mazda решили воплотить в реальность мечту о спорткаре с роторным мотором.Читать далее
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18.01.2024, 07:14
Пожарные потушили Jaguar при помощи нового одеяла
Самопроизвольное возгорание аккумуляторных батарей до сих пор является одним из самых слабых мест современных электрокаров. Справиться с таким пожаром очень трудно. Недавно пожарные успешно опробовали новый способ.Читать далее
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18.01.2024, 06:00
Как изменились за год цены на трехлетние автомобили Большой немецкой тройки
Немецкие автомобили представительского класса традиционно пользовались в нашей стране любовью и уважением. С уходом из России «Большой немецкой тройки» жизнь владельцев Audi, BMW и Mercedes-Benz несколько осложнилось. Посмотрим, сказалось ли это на ценах трехлетних машин.Читать далее
-
18.01.2024, 10:09
Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей
В конце 2023 года китайские автопроизводители постарались по максимум загрузить склады российских дилеров. В результате, скопились тысячи прошлогодних автомобилей, которые, скорее всего, придется продавать со скидками.Читать далее
-
18.01.2024, 09:21
Взгляните на заброшенный автозавод: он выглядит так, будто конвейер остановили только вчера, а не 13 лет назад
Блогеры побывали на заброшенном автозаводе, где некогда выпускали Fiat 500 и Panda. Производство остановили в 2011 году, но цеха не выглядят обветшалыми. Кажется, конвейер вот-вот оживет снова.Читать далее
-
18.01.2024, 08:51
Бывшая миллиардерша подала в суд на своих адвокатов: из-за их ошибки она лишилась при разводе суперъяхты ценой 400 млн долларов
Роскошная 114-метровая яхта Luna вновь оказалась в центре скандала, связанного с многомиллионным разводом. Татьяна Сорока, бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова, обвинила своих адвокатов в халатности.Читать далее
-
18.01.2024, 07:47
Глава Mazda подтвердил разработку нового спорткара с роторным двигателем
В октябре 2023 года публике показали невероятно красивый концепт Mazda Iconic SP с роторным двигателем и выдвижными фарами. Вдохновленные множеством восторженных откликов в Mazda решили воплотить в реальность мечту о спорткаре с роторным мотором.Читать далее
-
18.01.2024, 07:14
Пожарные потушили Jaguar при помощи нового одеяла
Самопроизвольное возгорание аккумуляторных батарей до сих пор является одним из самых слабых мест современных электрокаров. Справиться с таким пожаром очень трудно. Недавно пожарные успешно опробовали новый способ.Читать далее
-
18.01.2024, 06:00
Как изменились за год цены на трехлетние автомобили Большой немецкой тройки
Немецкие автомобили представительского класса традиционно пользовались в нашей стране любовью и уважением. С уходом из России «Большой немецкой тройки» жизнь владельцев Audi, BMW и Mercedes-Benz несколько осложнилось. Посмотрим, сказалось ли это на ценах трехлетних машин.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
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