Как сделать лучшие фото для продажи машины
Поставьте себя на место покупателя
Полистайте сайт с объявлениями, где хотите продавать машину, и посмотрите на чужие фото. Что лично вам кажется удачным? Какие фотографии хочется открыть и посмотреть, а какие объявления сразу же закрыть?
Подготовьте машину
Пыльная машина с заляпанными стеклами в разводах не выглядит как покупка мечты. Когда видишь грязную машину, то возникает сомнение, что за ней хорошо ухаживали.
Место съемки
Промзона, гаражный комплекс с различным мусором вокруг, просто темный переулок с плохим освещением – все это не лучший фон для снимков. Вы же делаете рекламу своего автомобиля! Наверняка можно снять ее на фоне леса, цветущего луга или на берегу реки.
Не снимайте против солнца
Оптимальным будет съемка в пасмурную погоду или когда солнце светит вам в спину. Самым плохим решением будет снимать машину на ярком солнце, которое светит прямо в объектив камеры. Снимки получатся засвеченными, многие детали будут не видны.
Правильный ракурс
Открытое пространство хорошо еще тем, что вы без труда сфотографируете автомобиль с разных ракурсов и выберете наиболее удачные кадры. Если подобрать правильный ракурс, то даже обычный седан может показаться очень спортивным.
Также учитывайте при съемке, что на машину не должны падать тени от деревьев, столбов, зданий или электропроводов. И ваша собственная тоже.
Съемка салона
Выберете место, где в салон машины попадает максимальное количество света, внутреннее освещение машины тоже должно быть включено. Чтобы красиво снять приборную панель, опустите спинку водительского кресла и поставьте камеру на подголовник. Не забудьте сфотографировать отдельно одометр с цифрой пробега.
Детали
При продаже машины с пробегом честность лучшая стратегия. Если у машины есть какие-то дефекты – скол краски на крыле, царапина на двери – сфотографируйте их и добавьте в объявление. Все понимают, что машина «как из салона» спустя 5 лет на дороге быть не может. Больше доверия будет к тем продавцам, которые честно перечисляют все повреждения и сделанные за время владения ремонты.
- 1 888 000 РHonda Stepwgn 2017 в Москве
- 1 179 000 РLexus LS 2008 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
- 5 340 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
- 6 860 000 РLand Rover Defender 2020 в Москве
- 240 000 РRenault Logan 2006 в Москве
- 2 780 000 РLexus ES 2018 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий