Как сэкономить топливо? Пять полезных привычек
Безусловно, это так. Но при желании можно выработать в себе полезные привычки, которые помогут сократить расход топлива в машине, а, значит, избежать пограничных ситуаций.
Соблюдай дистанцию: при движении на дороге необходимо следить за впереди идущим автомобилем. Чем меньше нажатий на педаль тормоза, тем лучше. Это обеспечит большую экономию горючего за счёт сохранённой энергии инерции. Ну и, конечно же, оставит капот без царапин и вмятин.
Доподлинно известно, что тот же «кондей» израсходует примерно 1,5 литра топлива на каждые 100 км. Поэтому на дальних дистанциях, где, как вы точно знаете, автозаправок с гулькин нос, открытые окна могут стать неплохим решением для экономии горючего.
Не экономь на масле: правильно подобранное моторное масло снижает трение в деталях двигателя, напрямую влияя на расход топлива. У каждого автомобиля есть инструкция с рекомендациями, какие именно продукты лучше подходят в эксплуатации. Экономить на качественной смазке не стоит, что называется, себе дороже.
Заглуши мотор: мы часто полагаем, что экономить бензин можно, переведя двигатель в режим холостого хода. Это неверно. Опытным путем установлено, что во время холостого хода тратится от 0,5 до 0,7 литра топлива в час. Согласитесь, немало. Поэтому, если ваша остановка длится более 1 минуты, выключите двигатель. Таким нехитрым способом точно сэкономите бензин.
Тише едешь – дальше будешь: это мы про превышение скорости. Лихачество приводит не только к штрафам и «письмам счастья», но и к существенному увеличению энергопотребления, который объясняется возрастающим аэродинамическим сопротивлением. Поэтому фраза: «тише едешь – дальше будешь» вполне применима к водителям, привыкшим экономить.
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