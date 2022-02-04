Как сэкономить топливо: советы от старейшего автоклуба Великобритании
Своевременно проводите техническое обслуживание
Регулярное обслуживание автомобиля повышает его производительность, а значит позволяет добиться и экономии горючего. Причем речь не только о состоянии двигателя. Правильное давление в шинах тоже влияет на расход топлива, оно не должно быть выше или ниже нормы. Кроме того, от загруженности машины зависит насколько сильно надо накачивать шины. Если вы едете с багажом и 4 пассажирами, то накачивать следует до максимальных рекомендованных значений.
Будьте нежнее с педалью газа!
Превышение скорости является одним из главных факторов пожирания топлива. Возьмите за правило плавно нажимать на газ. Не стоит ездить так, словно вы на автогонках. Вероятно, одним из лучших вариантов экономии будет езда с соблюдением скоростного лимита. Чем выше передача и обороты двигателя, тем выше расход топлива. В городской черте стоит придерживаться примерно 2000 оборотов в минуту. Хотя у каждой машины своя оптимальная скорость, но в среднем самый эффективный расход достигается на скорости от 70 до 80 км/ч.
Ловите момент
Постоянные остановки и набор скорости являются главными виновниками расхода топлива. Попытайтесь смотреть вперед, чтобы заранее увидеть, какой сигнал зажегся на светофоре. Так будет легче рассчитать, ускориться вам или замедлиться, чтобы не останавливаться перед светофором.
Подъем в гору тоже потребует больше горючего, но тут можно попробовать слегка разогнаться заранее, сбросив скорость перед самым подъемом. Дополнительная инерция поможет машине преодолеть подъем с минимальным расходом горючего.
Не используйте круиз-контроль постоянно
Эта опция позволяет ехать с постоянной скоростью и экономить горючее на прямых автомагистралях. А вот на трассах с частыми спусками и подъемами круиз увеличит расход топлива.
Вовремя убирайте багажник с крыши
Используйте багажники только когда они действительно нужны. Не стоит ездить с ними постоянно, они увеличивают сопротивление ветру и увеличивают расход. По расчетам Фонда экономии энергии, багажник на скорости 120 км/ч на 39% увеличивает сопротивление ветру, а просто рейлинги на крыше – на 16%.
Охлаждение и обогрев
Особенно прожорливым является кондиционер, так что при желании сэкономить лучше его отключить.
Чем легче – тем экономнее
Не храните в машине тяжелые ящики с инструментом, если не пользуетесь им постоянно. То же касается рыболовного снаряжения – не надо неделями возить мотор и надувную лодку в багажнике, а также канистру бензина и снасти.
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