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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

13 ноября 2026, 09:07

Как сейчас продается гибридный внедорожник ESTEO EXLANTIX ET

Как сейчас продается гибридный внедорожник ESTEO EXLANTIX ET

ESTEO EXLANTIX ET – полноприводный полноразмерный внедорожник с последовательной гибридной силовой установкой. Он входит в перечень автомобилей, покупка которых с декабря будет субсидироваться в рамках государственной программы поддержки.

Как сейчас продается гибридный внедорожник ESTEO EXLANTIX ET

ESTEO EXLANTIX ET – полноприводный полноразмерный внедорожник с последовательной гибридной силовой установкой. Он входит в перечень автомобилей, покупка которых с декабря будет субсидироваться в рамках государственной программы поддержки.

Внедорожник оснащен 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем и двумя электромоторами суммарной пиковой мощностью 469 л.с. Максимальный запас хода ESTEO EXLANTIX ET составляет 1180 км. До 100 км/ч он разгоняется за 4,8 сек, до 200 км/ч внедорожник может ускориться, в том числе, когда у батареи остается менее 20% заряда. Расход топлива автомобиля в смешанном цикле на 100 км составляет 6,4 л.

Внедорожник предлагается с интеллектуальной пневматической подвеской с регулируемым клиренсом в диапазоне 147-227 мм.

Руководитель отдела продаж новых автомобилей петербургского дилерского центра «ESTEO Центр Аларм-Моторс» Александр Цылина рассказал редактору 110km.ru, что в октябре на долю EXLANTIX ET пришлось 35% продаж бренда ESTEO. «Автомобиль выбирают за его динамические характеристики, внешний вид и комфорт в салоне. Летом в продажу поступила обновленная версия ESTEO EXLANTIX ET, которая привлекла внимание покупателей, ранее не обращавших внимание на гибриды. Внедорожник теперь оснащен системой дистанционной парковки с возможностью выбора места и управления процессом с брелока, омывателем камеры заднего вида, фаркопом с допустимой массой буксируемого прицепа до 1200 кг. Кроме того, на педали появились стальные прорезиненные накладки, а бачок стеклоомывателя был увеличен до 7 литров. ESTEO EXLANTIX ET адаптирован к зимним условиям эксплуатации в нашей стране. Интеллектуальный полный привод доступен с режимом «Снег», в комплекс ассистентов безопасности входят адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, контроль полосы, мониторинг слепых зон, система кругового обзора 540 с функцией «прозрачный кузов» Через мобильное приложение можно заранее прогреть салон, в том числе, с опцией «все обогревы в 1 касание». Автомобиль предлагает режим «тёплый ковёр», который вместе с тяговой батареей создает рециркуляцию теплого воздуха в ногах для водителя и всех пассажиров. Выдвижные дверные ручки с электроприводом в холодную погоду могут справляться с обледенением, при открытии создавая давление до 10 кг. В ноябре мы прогнозируем сохранение спроса на ESTEO EXLANTIX ET на уровне октября, так как при покупке автомобиля продолжает действовать прямая выгода от производителя, которая в сумме с программой «трейд-ин» может достигать 1 000 000 рублей. В декабре спрос на автомобиль подстегнет возобновление государственных программ поддержки авторынка».

По сообщению пресс-службы бренда ESTEO, марка три месяца подряд занимает первое место в премиальном и NEV‑сегментах российского рынка. В октябре в России было реализовано 2527 автомобилей бренда, что на 26% выше показателя октября. В модельном ряду ESTEO, помимо EXLANTIX ET, представлены внедорожники MX, V27 и EXLANTIX ET8.

Упомянутые марки: EXEED, Exlantix
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