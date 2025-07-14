Как сидеть за рулем, чтобы не уставать. Автоинструктор раскрыл секреты правильной посадки
Одним из ключевых моментов является положение спины. Сидеть нужно прямо, плотно прижав лопатки и поясницу к спинке сиденья. Угол наклона кресла не должен превышать 110 градусов – это позволяет сохранить естественное положение позвоночника. Также важно правильно расположить ноги: при нажатии педали тормоза или газа нога должна почти полностью выпрямляться, чтобы не перегружать коленный сустав и обеспечить максимальную точность управления. Такая позиция снижает риск мышечных зажимов и улучшает кровообращение, особенно во время дальних поездок.
Не стоит забывать и о дополнительных элементах, обеспечивающих комфорт и безопасность. Регулируемая рулевая колонка позволяет подстроить положение руля под индивидуальные параметры водителя. Подголовник, часто воспринимаемый как декоративный элемент, играет важнейшую роль в защите шеи при ударе сзади – его следует размещать максимально близко к затылку. Настройка боковых зеркал тоже имеет значение: они должны давать обзор с небольшим захватом кузова автомобиля, чтобы минимизировать «слепые зоны». И, конечно, ни одна поездка не должна начинаться без пристегнутого ремня безопасности – он остается главной защитой водителя и пассажиров даже в самых серьезных ДТП.
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14.07.2025, 12:08
Рынок автомобилей в июле: спрос стабилизируется, но роста пока нет
Вторая неделя июля принесла ожидаемое снижение активности на автомобильном рынке. После рекордного показателя предыдущей недели, которая совпала с завершением второго квартала и массовой постановкой автомобилей на учет в ГИБДД (29–30 июня пришлись на выходные), рынок вернулся к средним значениям. Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
14.07.2025, 07:55
В Москве белую разметку меняют на желтую
В Москве впервые начали на постоянной основе использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения. Пилотный проект реализован на Чагинской улице в Юго-Восточном административном округе – на участке, ранее известном частыми авариями, связанными с нарушением правил обгона.Читать далее
-
14.07.2025, 00:22
Автомобиль напрокат от Калининграда до Камчатки: что выбрать и сколько стоит?
Путешествовать по России на автомобиле невероятно интересно. Летний отпуск – отличная возможность прочувствовать масштаб родной страны и осмотреть достопримечательности: природные, исторические и культурные. Вместо изнурительной дороги через всю страну на своей машине можно прилететь в нужный город и взять автомобиль на месте.Читать далее
-
13.07.2025, 10:55
Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее
Ученые из Гарвардской школы инженерии (SEAS) заявили о прорыве в обработке натурального каучука. С помощью изменения традиционного процесса вулканизации им удалось сделать материал в 10 раз прочнее. Особое значение открытие имеет для автомобильной промышленности, где каучук используется для изготовления покрышек, а также уплотнителей, прокладок и патрубков ключевых узлов и агрегатов.Читать далее
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