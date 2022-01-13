13 января 2022, 13:10
Как сильно подорожает ОСАГО: водители будут неприятно удивлены
Банк России поддержал инициативу Минфина об увеличении размера выплат по ОСАГО, а также об отмене учета износа деталей при расчете стоимости ремонта. Одновременно регулятор назвал с точностью до рубля, на сколько подорожает полис.
Дарья Климова Фото: iStock
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Страховые компании положительно оценили нововведения. По их мнению, изменения улучшат страховую защиту виновников ДТП. В частности, потерпевшие больше не будут взыскивать с них через суд разницу в цене новой и изношенной детали. А увеличение размера выплат по ущербу жизни и здоровью позволят потерпевшим получать справедливое возмещение. Правда, некоторые эксперты говорят о более существенном подорожании ОСАГО из-за отмены учета износа. Цена полиса может вырасти на 40%.
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