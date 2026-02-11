11 февраля 2026, 09:22
Как система полного привода экономит топливо и сокращает углы поворотов
Больше года назад бренд JAECOO презентовал в России новую систему полного привода Torque Vectoring. Она используется в кроссовере JAECOO J8 – одной из двух моделей концерна, представленных в стране.
Внедрение системы Torque Vectoring связано с целями бренда JAECOO по улучшению характеристик своих автомобилей в условиях бездорожья и при маневрировании в ограниченном пространстве. Принципом ее работы является возможность перераспределения 100% тяги на колесо с наилучшим сцеплением в конкретный момент на дорожной поверхности. Это помогает преодолеть сложные рельефные участки. Для этого в корпусе заднего дифференциала установлено две муфты на полуосях, передающих крутящий момент.
В кроссовере JAECOO J8 реализована возможность управления Torque Vectoring в одном из семи режимов вождения: эко, комфорт, спорт, снег, грязь, песок, бездорожье. Под каждый из них изменяются алгоритмы работы основных систем машины. Например, в условиях рыхлого снега электроника может регулировать тягу так, чтобы исключить вероятность закапывания из-за пробуксовки колес. Подача крутящего момента дозируется и автомобиль может плавно сдвинуться с места.
При маневрировании автомобиля система в режиме реального времени регулирует тягу в зависимости от разницы сцепления между колесами. Это помогает улучшить устойчивость автомобиля на дороге, а также сократить радиус разворота на 15%, что важно при смене направления во время движения или на плотно заставленной машинами парковке.
В беседе с редактором 110km руководитель отдела продаж «JAECOO Аларм-Моторс» Никита Козлов отметил еще одну особенность Torque Vectoring. «Система помогает экономить топливо за счет автоматического отключения подачи крутящего момента к задней оси, что также содействует снижению шума и вибрации при движении на высокой скорости на автомагистралях. Если в течение более 5 секунд скорость автомобиля превышает 40 км/ч, то трансмиссия переводится в моноприводный режим. Torque Vectoring помогает владельцу экономить затраты на эксплуатацию автомобиля. По топливу – это около 5% по сравнению с система постоянного или подключаемого полного привода. Также увеличивается срок службы узлов и агрегатов. При анализе обратной связи от владельцев JAECOO J8 можно сделать вывод, что Torque Vectoring, в первую очередь, помогает им при движении по грязи, песку или снегу. В целом, можно отметить, что Torque Vectoring – это технология для тех, кто часто эксплуатирует автомобиль при внедорожных условиях».
JAECOO J8 представлен в России в трех комплектациях. Все они оснащены адаптивной подвеской, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и турбированным двигателем 2.0 объемом 249 л.с.
