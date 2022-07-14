Как служится электромобилям в полиции?
Полиция британского Глостершира с некоторых пор ездит на Tesla Model 3. В апреле 2021 года местному полицейскому управлению передали для испытаний пилотный экземпляр электрокара. «Tesla проявила себя в течение дня очень способным автомобилем, без каких-либо серьезных нареканий и проблем с дальностью действия», - отметили тогда стражи порядка в Twitter.
Но спустя год, в июне 2022-го, Крис Нельсон, начальник полиции все в том же Глостершире, в интервью газете Dailymail критически высказался о служебной «Тесле». «Наш крупный электрический парк приносит с собой проблемы», - говорится в его заявлении. Оказывается, на электрических полицейских машинах бывает трудно добраться до мест дислокации, особенно в сельской местности.
Часто бывало, что полицейским приходилось менять машину еще до прибытия в пункт назначения или с трудом находить зарядные станции в отдаленных местах.
Надо заметить, что некоторые пожарные и полицейские машины на чистой тяге работают и в Германии. Правда, они предлагается с опцией Range Extender («удлинитель пробега»). Эти автомобили с удлинителем маркируются соответствующей аббревиатурой — REx. Имея в машине экстендер, жить как-то спокойнее. Его задача — подстраховать водителя в случае, когда длина его поездки превзошла ожидания.
Это ничто иное, как ДВС, который, в случае чего, может обеспечить дополнительную энергию и выступать в роли генератора электроэнергии. После разряда батареи мотор включается почти незаметно. Автомобиль продолжает ехать на электротяге, а ДВС на почти постоянных оборотах вырабатывает электричество.
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15.06.2022, 08:38
Механик ужаснулся качеству сборки Tesla, подал в суд и выиграл
Механик из Мадрида Анхель Гайтан вошел в юридическую историю Испании, выиграв судебный процесс против Tesla по поводу неудовлетворительного качества Model 3. Теперь американская компания должна выплатить ему более 60 тысяч евро компенсации.Читать далее
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24.05.2022, 15:04
В США впервые за полвека сменился лидер продаж
Пикапы Ford F-Series занимали верхнюю строчку продаж в США на протяжении 47 лет. Однако, по итогам первого квартала 2022 года внедорожники впервые в истории уступили лидерство электрокарам.Читать далее
-
16.05.2022, 00:01
Блогеры превратили Tesla в 6-тонный танк (видео)
Идея поставить современный автомобиль на гусеницы не дает покоя блогерам во всем мире. Одним из первых подобных экспериментов стал UltraTank на базе Bentley, созданный Константином Заруцким, более известным как AсademeG. Затем он же сделал танк на базе нашей «Победы». С Tesla экспериментировали уже немецкие блогеры.Читать далее
-
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-
07.05.2022, 16:00
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