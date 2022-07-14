Как служится электромобилям в полиции?

Полиция британского Глостершира с некоторых пор ездит на Tesla Model 3. В апреле 2021 года местному полицейскому управлению передали для испытаний пилотный экземпляр электрокара. «Tesla проявила себя в течение дня очень способным автомобилем, без каких-либо серьезных нареканий и проблем с дальностью действия», - отметили тогда стражи порядка в Twitter.

Но спустя год, в июне 2022-го, Крис Нельсон, начальник полиции все в том же Глостершире, в интервью газете Dailymail критически высказался о служебной «Тесле». «Наш крупный электрический парк приносит с собой проблемы», - говорится в его заявлении. Оказывается, на электрических полицейских машинах бывает трудно добраться до мест дислокации, особенно в сельской местности.

Часто бывало, что полицейским приходилось менять машину еще до прибытия в пункт назначения или с трудом находить зарядные станции в отдаленных местах.

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Крис Нельсон выразил желание большего пространства для маневра в полицейских операциях за рулем автомобиля. Чтобы не было нужды запрашивать подменное транспортное средство. По этой причине Нельсон осторожно относится к развитию направления электрических машин не только в полиции, но и в службе «Скорой помощи».

Надо заметить, что некоторые пожарные и полицейские машины на чистой тяге работают и в Германии. Правда, они предлагается с опцией Range Extender («удлинитель пробега»). Эти автомобили с удлинителем маркируются соответствующей аббревиатурой — REx. Имея в машине экстендер, жить как-то спокойнее. Его задача — подстраховать водителя в случае, когда длина его поездки превзошла ожидания.

Это ничто иное, как ДВС, который, в случае чего, может обеспечить дополнительную энергию и выступать в роли генератора электроэнергии. После разряда батареи мотор включается почти незаметно. Автомобиль продолжает ехать на электротяге, а ДВС на почти постоянных оборотах вырабатывает электричество.

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