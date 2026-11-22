Турбина не прощает экономии: как литр 92-го превращается в ремонт за сотни тысяч

Если на колонке остался только АИ-92, а автомобилю нужен АИ-95, смешивание не вызовет «химической бури». Но многое зависит от конструкции двигателя: турбомотор чувствительнее к низкому октановому числу, а при детонации ударная нагрузка приходится на поршни.

Если на колонке остался только АИ-92, а автомобилю нужен АИ-95, смешивание не вызовет «химической бури». Но многое зависит от конструкции двигателя: турбомотор чувствительнее к низкому октановому числу, а при детонации ударная нагрузка приходится на поршни.

Заправка «не тем» бензином — история, знакомая многим: усталый взгляд на колонку, неверно нажатая кнопка, и вот в баке плещется топливо с меньшим октановым числом, чем требует производитель. Паниковать и вызывать эвакуатор в большинстве случаев не нужно, но и делать вид, что ничего не случилось, не стоит. Разбираемся, что в этот момент реально происходит с мотором, допустимо ли смешивать марки и когда экономия на литре оборачивается ремонтом за сотни тысяч рублей.

Для турбированного двигателя низкооктановое топливо опасно именно детонацией: ударная нагрузка ложится на поршни. Поэтому после случайной заправки неподходящего бензина нужно ехать осторожно, даже если мотор сразу не заглох и не подал тревожных признаков.

АИ-92 и АИ-95 в баке смешиваются спокойно, без «химической бури». Разница между марками — в присадках, а сырье одно: оба вида топлива получают из одной нефти. Промывать бак после такой заправки нет необходимости.