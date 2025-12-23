Секреты экономии на мойке авто — советы таксистов и экспертов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 14:56

Как снизить расходы на мойку автомобиля и не навредить лакокрасочному покрытию

Как снизить расходы на мойку автомобиля и не навредить лакокрасочному покрытию

Секреты экономии на мойке авто — советы таксистов и экспертов

Как снизить расходы на мойку автомобиля и не навредить лакокрасочному покрытию

Мойка машины может быть дешевле, чем вы думаете. Эксперты раскрыли неожиданные способы экономии. Узнайте, как потратить минимум и сохранить чистоту. Простые шаги помогут избежать лишних трат. Не все лайфхаки очевидны - некоторые удивят даже опытных водителей.

Мойка машины может быть дешевле, чем вы думаете. Эксперты раскрыли неожиданные способы экономии. Узнайте, как потратить минимум и сохранить чистоту. Простые шаги помогут избежать лишних трат. Не все лайфхаки очевидны - некоторые удивят даже опытных водителей.

Владельцы автомобилей все чаще задумываются о том, как уменьшить расходы на обслуживание своих машин. Особенно это касается регулярной мойки, которая за год способна «съесть» приличную сумму из семейного бюджета. По информации «Российской Газеты», стоимость стандартной мойки в сервисе для обычного седана может доходить до 700 рублей, а для небольшого кроссовера - и вовсе переваливать за тысячу. Неудивительно, что все больше водителей выбирают автомойки самообслуживания, где можно сэкономить значительную часть средств.

Однако даже самостоятельная мойка не всегда оказывается такой уж бюджетной. Многие сталкиваются с тем, что итоговая сумма за процедуру на «самомойке» может составить 500-600 рублей, если следовать стандартной схеме. Но опытные таксисты и эксперты нашли способы, как сократить эти траты почти вдвое, не жертвуя качеством ухода за автомобилем.

Первый совет - начинать очистку с самых загрязненных участков, а именно с нижней части кузова. Такой подход позволяет быстрее размягчить и удалить основную грязь, что существенно облегчает последующую мойку. Если автомобиль не слишком грязный, можно ограничиться одним нанесением шампуня. Для более сложных случаев допускается повторная обработка, но важно не переборщить с количеством средства, чтобы не тратить лишние деньги.

Еще один лайфхак - держать струю воды или пену на некотором расстоянии от кузова. Это позволяет за один проход обработать большую площадь, экономя не только время, но и ресурсы автомойки. После нанесения шампуня рекомендуется использовать губку: она помогает удалить стойкие загрязнения и не оставляет разводов.

Завершающий этап - смывка шампуня с помощью разбавленного воска под давлением. Воск не только удаляет остатки моющего средства, но и создает на поверхности автомобиля защитную пленку, которая облегчает последующие мойки и защищает лакокрасочное покрытие от агрессивных воздействий окружающей среды.

Финальная протирка микрофиброй - важный момент, который часто недооценивают. Лучше выполнять эту процедуру вне бокса автомойки, чтобы не мешать другим клиентам и не спешить. Микрофибра эффективно впитывает влагу и не оставляет царапин, что особенно важно для сохранения внешнего вида машины.

Следуя этим простым рекомендациям, можно снизить расходы на мойку до 200-300 рублей за раз. Такой подход не только экономит деньги, но и позволяет поддерживать автомоб

иль в чистоте без ущерба для его состояния. Эксперты уверяют: регулярный уход с использованием правильных средств и инструментов продлевает срок службы лакокрасочного покрытия и помогает избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пятигорск Рязань Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться