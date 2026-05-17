Автор: Мария Степанова

17 мая 2026, 14:45

Как снизить риск аварии ночью и в тумане: главные правила для водителей

Ночные ДТП: почему аварий становится больше после заката и способы сохранить жизнь

Вождение ночью или в условиях ограниченной видимости требует особого внимания и дисциплины. В материале собраны ключевые рекомендации, которые помогут избежать аварий и сохранить контроль над ситуацией на дороге даже в самых сложных погодных условиях.

Вождение в темноте или при плохом самочувствии — серьёзное испытание даже для опытных водителей. Ночью зрение хуже оценивает расстояние и скорость, а усталость повышает риск аварий, поэтому после заката ДТП случаются чаще.

Прежде всего следите за чистотой стёкол. Даже мелкие дефекты или пятна на лобовом стекле создают блики от встречных фар. Мойте стёкла, вовремя меняйте изношенные дворники и не забывайте про внутреннюю поверхность — налёт внутри ухудшает обзор не меньше грязи.

Фары — ещё один критический элемент. Даже при включённой оптике грязные или потускневшие фары резко снижают видимость. Регулярно чистите их и меняйте старые лампы: неисправные фары опасны для жизни и грозят штрафом.

Дальний свет используйте осторожно — только на пустых неосвещённых участках без других машин. В городе или при встречном движении он может ослепить водителей. В дождь и туман дальний свет создаёт плотную световую завесу и ухудшает видимость.

Усталость за рулём особенно опасна ночью: сонливость замедляет реакцию и делает глаза чувствительными к свету. Если клонит в сон, остановитесь, разомнитесь, выпейте кофе или проветрите салон — даже короткий отдых может спасти жизнь.

Яркий свет в салоне ночью мешает: он отвлекает от дороги и создаёт зеркальный эффект, отражая помехи на стекле. Даже слишком яркая подсветка приборов раздражает глаза — лучше приглушить свет до минимума.

Ночью особенно важна умеренная скорость: чем быстрее едете, тем меньше времени на реакцию. Планируйте маршрут заранее, чтобы не торопиться, — спокойная езда в темноте залог безопасности.

Если вы заметили, что стали хуже видеть в сумерках, обратитесь к офтальмологу. Специальные очки для ночного вождения могут уменьшить блики, но главное, чтобы они были чистыми и не мешали обзору. Большинство ночных аварий связано с невнимательностью, усталостью и плохим состоянием машины — простые проверки стёкол, фар и самочувствия помогают сохранить жизнь.

В России вопрос безопасности на дорогах особенно актуален в осенне-зимний период, когда темнеет рано, а погодные условия часто непредсказуемы. Важно помнить, что даже самые простые меры — чистое стекло, исправные фары, внимательность и умеренная скорость — могут снизить риск аварии. Кстати, если вас интересует, как правильно подготовиться к поездке после употребления алкоголя и избежать штрафа, обратите внимание на материал о сроках выведения спирта из организма - подробности расчета времени и нюансы для водителей .

