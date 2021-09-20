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20 сентября 2021, 12:00

Как снять с учета автомобиль (и может ли ГИБДД отказать)

Есть обстоятельства, при которых необходимо прекратить регистрацию автомобиля. 110km.ru рассказывает, как снять с учета автомобиль и когда автоинспекция может отказать в снятии с учета.
Фото: rg.ru

Когда нужно автомобиль снять с учета

Когда машина снимается владельцем с учета, ее данные отправляют в архив и удаляют из базы. То есть прекращают регистрацию в автоинспекции. Основаниями для снятия автомобиля с учета могут послужить следующие обстоятельства:

  • машина находится в угоне, и собственник не хочет в этот период платить за нее налоги;
  • машина повреждена в ДТП или в результате стихийного бедствия, и восстановить ее нельзя;
  • машина вывозится за границу на постоянное пребывание;
  • машина утилизируется для последующей продажи на запчасти;
  • машина продана, но новый хозяин в отведенный законом 10-дневный срок не перерегистрировал ее на себя. В данном случае снятием с учета бывший владелец сможет обезопасить себя от чужих штрафов, так как они приходят лицу, на которого зарегистрирован автомобиль, и от разбирательств в случае, если новый владелец создаст ДТП.

Документы, чтобы снять с учета автомобиль

Снять с учета автомобиль можно при личном визите в автоинспекцию или на Госуслугах. Из документов вам понадобится наличие:

  • паспорта;
  • заявления, которое можно заполнить в автоинспекции или на Госуслугах.

Дальнейший пакет документов будет зависеть от цели, для которой снимается машина с учета.

Если вы вывозите автомобиль за рубеж, нужны ПТС и СТС машины, а также квитанция об оплаченной госпошлине за транзитные номера.

Если машина снимается с учета бывшим хозяином после продажи, понадобится договор с покупателем, чтобы подтвердить факт перехода права собственности на автомобиль и дату совершения сделки. ПТС и СТС находятся у покупателя, и предоставить их в МРЭО в данном случае невозможно.

При снятии с учета по утилизации в ГИБДД приносятся СТС и ПТС машины.

Если автомобиль угнан, этот факт нужно будет подтвердить справкой из полиции о нахождении машины в розыске.

Как снять автомобиль с учета в ГИБДД

Имея на руках вышеуказанные документы, нужно обратиться в отделение автоинспекции. Снятие с учета будет осуществляться следующим образом:

  • вы заполните бланк заявления на снятие машины с регистрации;
  • инспектор проведет проверку автомобиля по базам на наличие неоплаченных штрафов и обременений;
  • машину осмотрят на площадке в вашем присутствии и составят акт;
  • вы отправитесь назад в отделение и получите справку, что автомобиль снят с учета, а также сданные на проверку документы.

В ПТС занесут информацию о прекращении регистрации, а если нужны транзиты – выдадут номера.

Как снять с учета автомобиль через Госуслуги

Чтобы снять с учета автомобиль через Госуслуги, нужно:

  • пройти регистрацию на портале и подтвердить свою учетную запись;
  • зайти в раздел с услугами и выбрать «Транспорт и вождение»;

 

  • перейти к разделу «Регистрация транспортного средства» и выбрать «Снятие с учета при утилизации или вывозе за границы РФ»;

 

  • выбрать раздел в соответствии с причиной, по которой вы прекращаете регистрацию машины. Мы далее покажем, как снять с учета автомобиль по истечении 10 дней после продажи прежним владельцем;

 

  • заполнить данные заявления и приложить документы – договор с покупателем и акт приема-передачи (при наличии).

Нажмите кнопку «подать заявление», и оно уйдет на рассмотрение.

Если все в порядке, автомобиль будет снят с учета в течение дня.

Может ли водитель получить отказ в прекращении регистрации автомобиля

Машину могут не снять с учета, если:

  • имеется запрет от судебных приставов на регистрационные действия;
  • не хватает какого-либо документа;
  • за снятием с учета обратился не владелец, а его представитель без доверенности, либо доверенность у него есть, но она не предусматривает право на регистрационные действия с машиной;
  • с момента продажи автомобиля еще не прошло 10 дней, а бывший владелец обратился за снятием с учета.

Если инспектор отказывается снимать автомобиль с учета из-за наличия неоплаченных штрафов – это не правомерно. «Основания для запрета и отказа в совершении регистрационных действий приведены в ст. 20 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ. Среди них отсутствует такое основание как наличие у водителя неоплаченных штрафов, конечно если отсутствует запрет на совершение регистрационных действий. Об отказе в совершении регистрационных действий владелец транспортного средства в обязательном порядке уведомляется в письменной форме. Такой отказ можно обжаловать либо в вышестоящее подразделение ГИБДД, либо в суд в порядке административного судопроизводства», – сообщил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.

Если все в порядке, машину снимут с учета без проблем.

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