Как снять с учета автомобиль (и может ли ГИБДД отказать)
Когда нужно автомобиль снять с учета
Когда машина снимается владельцем с учета, ее данные отправляют в архив и удаляют из базы. То есть прекращают регистрацию в автоинспекции. Основаниями для снятия автомобиля с учета могут послужить следующие обстоятельства:
- машина находится в угоне, и собственник не хочет в этот период платить за нее налоги;
- машина повреждена в ДТП или в результате стихийного бедствия, и восстановить ее нельзя;
- машина вывозится за границу на постоянное пребывание;
- машина утилизируется для последующей продажи на запчасти;
- машина продана, но новый хозяин в отведенный законом 10-дневный срок не перерегистрировал ее на себя. В данном случае снятием с учета бывший владелец сможет обезопасить себя от чужих штрафов, так как они приходят лицу, на которого зарегистрирован автомобиль, и от разбирательств в случае, если новый владелец создаст ДТП.
Документы, чтобы снять с учета автомобиль
Снять с учета автомобиль можно при личном визите в автоинспекцию или на Госуслугах. Из документов вам понадобится наличие:
- паспорта;
- заявления, которое можно заполнить в автоинспекции или на Госуслугах.
Дальнейший пакет документов будет зависеть от цели, для которой снимается машина с учета.
Если вы вывозите автомобиль за рубеж, нужны ПТС и СТС машины, а также квитанция об оплаченной госпошлине за транзитные номера.
Если машина снимается с учета бывшим хозяином после продажи, понадобится договор с покупателем, чтобы подтвердить факт перехода права собственности на автомобиль и дату совершения сделки. ПТС и СТС находятся у покупателя, и предоставить их в МРЭО в данном случае невозможно.
При снятии с учета по утилизации в ГИБДД приносятся СТС и ПТС машины.
Если автомобиль угнан, этот факт нужно будет подтвердить справкой из полиции о нахождении машины в розыске.
Как снять автомобиль с учета в ГИБДД
Имея на руках вышеуказанные документы, нужно обратиться в отделение автоинспекции. Снятие с учета будет осуществляться следующим образом:
- вы заполните бланк заявления на снятие машины с регистрации;
- инспектор проведет проверку автомобиля по базам на наличие неоплаченных штрафов и обременений;
- машину осмотрят на площадке в вашем присутствии и составят акт;
- вы отправитесь назад в отделение и получите справку, что автомобиль снят с учета, а также сданные на проверку документы.
В ПТС занесут информацию о прекращении регистрации, а если нужны транзиты – выдадут номера.
Как снять с учета автомобиль через Госуслуги
Чтобы снять с учета автомобиль через Госуслуги, нужно:
- пройти регистрацию на портале и подтвердить свою учетную запись;
- зайти в раздел с услугами и выбрать «Транспорт и вождение»;
- перейти к разделу «Регистрация транспортного средства» и выбрать «Снятие с учета при утилизации или вывозе за границы РФ»;
- выбрать раздел в соответствии с причиной, по которой вы прекращаете регистрацию машины. Мы далее покажем, как снять с учета автомобиль по истечении 10 дней после продажи прежним владельцем;
- заполнить данные заявления и приложить документы – договор с покупателем и акт приема-передачи (при наличии).
Нажмите кнопку «подать заявление», и оно уйдет на рассмотрение.
Если все в порядке, автомобиль будет снят с учета в течение дня.
Может ли водитель получить отказ в прекращении регистрации автомобиля
Машину могут не снять с учета, если:
- имеется запрет от судебных приставов на регистрационные действия;
- не хватает какого-либо документа;
- за снятием с учета обратился не владелец, а его представитель без доверенности, либо доверенность у него есть, но она не предусматривает право на регистрационные действия с машиной;
- с момента продажи автомобиля еще не прошло 10 дней, а бывший владелец обратился за снятием с учета.
Если инспектор отказывается снимать автомобиль с учета из-за наличия неоплаченных штрафов – это не правомерно. «Основания для запрета и отказа в совершении регистрационных действий приведены в ст. 20 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ. Среди них отсутствует такое основание как наличие у водителя неоплаченных штрафов, конечно если отсутствует запрет на совершение регистрационных действий. Об отказе в совершении регистрационных действий владелец транспортного средства в обязательном порядке уведомляется в письменной форме. Такой отказ можно обжаловать либо в вышестоящее подразделение ГИБДД, либо в суд в порядке административного судопроизводства», – сообщил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
Если все в порядке, машину снимут с учета без проблем.
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