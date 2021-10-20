Как сохранить номера при продаже автомобиля
Продажа машины осуществляется вместе с ее госзнаками. Без номеров транспорт эксплуатировать нельзя, следовательно, вы не можете их снять перед продажей машины покупателю.
О сохранении номера вам нужно позаботиться заранее, до продажи автомобиля. Порядок действий должен быть следующим:
- снимаете с машины госномер и отдаете его в МРЭО на хранение;
- подаете заявление в ГИБДД о сохранении вашего номера;
- получаете другой госномер на машину, которую собираетесь продать;
- приобретаете новую машину, и, написав заявление, присваиваете ей сохраненный номер.
Автоинспекция сохранит ваш регистрационный знак на 1 год.
Если вы продадите машину с номерами, то сохранить их для себя уже не сможете, поскольку он станет, наряду с автомобилем, собственностью покупателя.
Куда обратиться, чтобы сохранить номера автомобиля в 2021 году
Постановка на учет и другие регистрационные действия с машиной находятся в компетенции МРЭО ГИБДД. Вы можете лично явиться туда и написать заявление на сохранение номеров, либо записаться на прием через Госуслуги.
Заявление на сохранение госномера на Госуслугах
На Госуслугах отсутствует форма заявления на сохранение госномера. Ее нужно будет найти на других ресурсах и заполнить, либо взять заявку в автоинспекции. Также ее можно скачать у нас.
Чтобы сохранить номера при продаже автомобиля, зайдите на Госуслуги и зарегистрируйтесь. После чего:
- выберите в разделе услуг «Транспорт и вождение»;
- перейдите в «Регистрацию ТС»;
- затем к «Оформлению документов при покупке»;
- выберите «Изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности»;
- нажмите «получить услугу».
Внесите данные в заявление и запишитесь на прием в автоинспекцию. В заявлении можете указать, что потребуется сохранение номера.
Затем скачайте заявку на сохранение номеров автомобиля, заполните ее, и возьмите с собой, когда пойдете на прием в МРЭО.
Документы для сохранения госномера машины
Чтобы сдать свои номера на хранение и получить другие, потребуется наличие:
- вашего паспорта;
- СТС и ПТС на машину;
- договора купли-продажи либо иного документа, подтверждающего право собственности на машину;
- квитанции об оплаченных госпошлинах;
- заявления на сохранение госномера.
Машина при этом должна быть с действующим полисом ОСАГО, хоть его и не нужно приносить.
Сколько стоит сохранение номера автомобиля
Услугу по сохранению номера автоинспекция предоставляет бесплатно. Однако нужно будет заплатить госпошлины за получение других номеров, которые вы оденете на продаваемую машину:
- 2000 рублей будет стоить новый госзнак;
- 850 рублей его выдача;
- 350 рублей запись в ПТС;
- 500 рублей новое свидетельство о регистрации.
Когда могут отказать в сохранении номера при продаже автомобиля
Госномер должен отвечать следующим требованиям:
- не иметь надломов, дефектов, царапин, повреждений;
- быть хорошо читаемым и отчетливо различимым с дальнего расстояния;
- не быть погнутым или покрытым ржавчиной.
Кроме того, автоинспекция вправе отказать вам в регистрационной услуге, если:
- есть запрет на регистрационные действия от судебных приставов. Такое может произойти, когда имеются задолженности по штрафам, алиментам, коммунальным и иным платежам. Пока не выплатите долги и не снимите запрет, сохранить номера не получится.
- На машину наложен арест. В данном случае запрещено даже передвигаться на автомобиле, пока арест не снимут. Для снятия ареста потребуется выплата всех долгов или иные процедуры, в зависимости от причин, по которым его наложили.
Неоплаченные штрафы не являются причиной для отказа в регистрационных действиях.
«Право владельца транспортного средства на сохранение за собой государственного регистрационного номера автомобиля предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 8 ФЗ № от 03.-8.2018 № 2018 ФЗ, а также п. 44, 45 правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764. Отказать в сохранении номера могут, если он не соответствует государственным стандартам, например не того цвета, не читаем, нарушено световозвращающее покрытие и т.д. По причине наличия неоплаченных штрафов отказ в услуге сохранения регистрационных номеров не законен», - поясняет адвокат Игорь Муханов.
Как присвоить сохраненный номер другой машине
Для регистрации приобретенного автомобиля нужно обратиться в автоинспекцию в 10-дневный срок с момента покупки. Это можно сделать при личном обращении, отстояв очередь в МРЭО, либо заполнив заявление на Госуслугах и придя к назначенному времени. Для этого:
- пройдите регистрацию на портале Госуслуг;
- из раздела услуг на сайте выберите «Транспорт и вождение»;
- перейдите к «Регистрации ТС»;
- выберите первый подраздел из списка, где говорится об оформлении документов при покупке;
- перейдите к «изменению регистрационных данных в связи с переходом права собственности»;
- внесите в заявление данные документов, выберите время посещения МРЭО и нажмите «Отправить».
В назначенный день и час явитесь в автоинспекцию с документами, состоящими из:
- квитанции об оплаченных госпошлинах;
- договора с продавцом о покупке машины;
- своего паспорта;
- ПТС и СТС на машину;
- заявления на выдачу ранее сохраненных госзнаков.
Заявление на регистрацию вы заполнили онлайн на Госуслугах, и приносить его не нужно.
Процесс регистрации ничем не будет отличаться от обычной постановки машины на учет, только номера будут выданы ваши, которые вы сдали на хранение в МРЭО.
Как видите, процедура сохранения номера автомобиля не сложная. Главное – успеть купить новую машину в течение года, иначе автоинспекция отдаст ваш госномер в общий доступ.
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