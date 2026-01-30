Неожиданные причины, почему в СССР одна резина подходила для всех сезонов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 января 2026, 00:12

Как советские автомобилисты справлялись зимой без специальных шин и аварий

Как советские автомобилисты справлялись зимой без специальных шин и аварий

Неожиданные причины, почему в СССР одна резина подходила для всех сезонов

Как советские автомобилисты справлялись зимой без специальных шин и аварий

В СССР не было привычных зимних шин. Водители использовали одну резину круглый год. Почему это работало? Какие секреты скрывали советские дороги? Узнайте, что делало зиму безопасной.

В СССР не было привычных зимних шин. Водители использовали одну резину круглый год. Почему это работало? Какие секреты скрывали советские дороги? Узнайте, что делало зиму безопасной.

Суровые зимы в России всегда были испытанием для автомобилистов. Сегодня при первом снегопаде городские улицы быстро встают из-за аварий, а шиномонтажи работают без остановки. Но еще несколько десятилетий назад ситуация выглядела иначе: владельцы машин не спешили менять покрышки, а зимние шины были редкостью.

В советские годы отдельной сезонной резины практически не существовало. Большинство автолюбителей обходились одним комплектом покрышек на весь год. Если удавалось достать новые шины, их ставили на холодное время, а старые оставляли для теплого сезона. Такой подход не вызывал массовых проблем на дорогах, и никто не считал это чем-то необычным.

Причины этого кроются в особенностях того времени. Шины выпускались универсальными, без четкого деления на летние и зимние. Автомобилей на улицах было заметно меньше, движение - спокойнее, а скорости - ниже. Водители предпочитали аккуратный стиль езды, избегая резких маневров. За городом часто выручали простые цепи противоскольжения, которые всегда лежали в багажнике и надевались при необходимости - например, на обледенелых или заснеженных участках.

Как сообщает njcar.ru, попытки создать специализированные зимние шины в СССР все же предпринимались. В восьмидесятых появилась резина с названием «Снежинка» - первый шаг к сезонным покрышкам. Внешне она напоминала грязевую: глубокий, крупный рисунок протектора, отсутствие шипов. Такие шины были жестче современных аналогов, даже при пониженном давлении почти не деформировались, делая ход автомобиля более жестким, но придавая ощущение надежности.

Достать полный комплект «Снежинки» было сложно, поэтому чаще всего на ведущую ось ставили две такие покрышки. На льду они не давали большого преимущества, но по рыхлому снегу и раскисшей дороге машина ехала увереннее. Комфорта было немного, зато появлялось чувство контроля над ситуацией.

Не стоит забывать и о самих автомобилях тех лет. Они были менее мощными, не провоцировали на агрессивную езду, а водители относились к машине бережно, стараясь избегать лишнего риска. Именно сочетание универсальных шин, спокойного темпа движения и особого отношения к транспорту позволяло обходиться без привычных нам зимних покрышек и не сталкиваться с массовыми авариями зимой.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Ростовская область Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться