Неожиданные причины, почему в СССР одна резина подходила для всех сезонов

Как советские автомобилисты справлялись зимой без специальных шин и аварий

В СССР не было привычных зимних шин. Водители использовали одну резину круглый год. Почему это работало? Какие секреты скрывали советские дороги? Узнайте, что делало зиму безопасной.

Суровые зимы в России всегда были испытанием для автомобилистов. Сегодня при первом снегопаде городские улицы быстро встают из-за аварий, а шиномонтажи работают без остановки. Но еще несколько десятилетий назад ситуация выглядела иначе: владельцы машин не спешили менять покрышки, а зимние шины были редкостью.

В советские годы отдельной сезонной резины практически не существовало. Большинство автолюбителей обходились одним комплектом покрышек на весь год. Если удавалось достать новые шины, их ставили на холодное время, а старые оставляли для теплого сезона. Такой подход не вызывал массовых проблем на дорогах, и никто не считал это чем-то необычным.

Причины этого кроются в особенностях того времени. Шины выпускались универсальными, без четкого деления на летние и зимние. Автомобилей на улицах было заметно меньше, движение - спокойнее, а скорости - ниже. Водители предпочитали аккуратный стиль езды, избегая резких маневров. За городом часто выручали простые цепи противоскольжения, которые всегда лежали в багажнике и надевались при необходимости - например, на обледенелых или заснеженных участках.

Как сообщает njcar.ru, попытки создать специализированные зимние шины в СССР все же предпринимались. В восьмидесятых появилась резина с названием «Снежинка» - первый шаг к сезонным покрышкам. Внешне она напоминала грязевую: глубокий, крупный рисунок протектора, отсутствие шипов. Такие шины были жестче современных аналогов, даже при пониженном давлении почти не деформировались, делая ход автомобиля более жестким, но придавая ощущение надежности.

Достать полный комплект «Снежинки» было сложно, поэтому чаще всего на ведущую ось ставили две такие покрышки. На льду они не давали большого преимущества, но по рыхлому снегу и раскисшей дороге машина ехала увереннее. Комфорта было немного, зато появлялось чувство контроля над ситуацией.

Не стоит забывать и о самих автомобилях тех лет. Они были менее мощными, не провоцировали на агрессивную езду, а водители относились к машине бережно, стараясь избегать лишнего риска. Именно сочетание универсальных шин, спокойного темпа движения и особого отношения к транспорту позволяло обходиться без привычных нам зимних покрышек и не сталкиваться с массовыми авариями зимой.