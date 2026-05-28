Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 18:37

Как советские грузовики стали щитом от радиации в Чернобыле

Необычные решения инженеров - как транспорт спасал жизни в зоне катастрофы

Раскрываем неожиданные детали работы техники в Чернобыле. Узнайте, как транспорт защищали от радиации. Оцените, почему машины не удалось спасти. История о смелости и находчивости инженеров.

В первые часы после аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС техника оказалась в экстремальных условиях. Обычные грузовики ЗИЛ-131 и КрАЗы, не имевшие никакой защиты, направлялись прямо к эпицентру радиационного заражения. Уже после первого выезда многие машины начинали ржаветь, а водители работали в кабинах без какой-либо изоляции. В это время реактор продолжал тлеть всего в нескольких километрах, создавая смертельно опасный фон.

В условиях нехватки специализированной техники инженеры и водители вынуждены были импровизировать. На кабины КрАЗов и Уралов устанавливали свинцовые листы, сваренные вручную. Это было вынужденное решение, ведь любая поломка могла стоить жизни. Позже Кременчугский завод получил задание создать полноценную защиту для техники. В качестве основы выбрали КрАЗ-256Б1, который оснастили свинцовым корпусом: пол толщиной 30 мм, боковые панели - 25 мм, крыша - 12 мм. Для очистки воздуха использовали специальную систему, а стекла делали толщиной 75 мм с характерным желтым оттенком. Все механические приводы заменили на пневматические, чтобы минимизировать проникновение радиации внутрь.

Работать в таких условиях было крайне сложно. Водители управляли машинами без боковых окон, ориентируясь только на то, что видно впереди. Электроника импортных машин, например немецкого «Джокера», выходила из строя за считанные минуты из-за огромного уровня радиации. Даже обычные наручные часы ликвидаторов быстро переставали работать. Как отмечают специалисты, защитить гражданскую электронику от жесткого гамма-излучения практически невозможно - схемы разрушаются мгновенно.

Советские дистанционно управляемые СТР-1, созданные на базе луноходов, показали себя более устойчивыми. Благодаря радиоуправлению удалось сократить количество людей, работавших на крыше станции. Однако и эти машины страдали от жары: битум плавился, техника застревала, а рулевые тяги ломались. Когда техника выходила из строя, на смену приходили «биороботы» - люди, которым давали всего 90 секунд на выполнение задания.

Впоследствии тысячи машин оказались на кладбище техники в Рассохе. Их пытались очистить, но радиация проникла в металл навсегда. В 2012 году это кладбище ликвидировали, а оставшиеся машины переместили на новое место хранения в Буряковке, где для них вырыли специальные траншеи, рассчитанные на столетия. Свинцовые КрАЗы теперь покоятся под слоем бетона, чтобы исключить распространение изотопов. По информации Pravda.Ru, любые попытки несанкционированного доступа к этим объектам могут привести к серьезным последствиям.

