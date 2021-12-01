Как советские танкисты пугали немецких с помощью… ведра.
К середине Войны у СССР появились тяжёлые танки ИС-2. Это были замечательные машины с очень серьёзным бронированием и могучими 122-мм орудиями. Конечно, ИСы не были неуязвимыми и, как и любая другая техника, имели свои недостатки. Те же 88-мм пушки "Тигров" и "Фердинандов" могли пробить их броню, правда, на определённых расстояниях. Но в случаях, когда столь эффективных противотанковых средств у противника в наличии не имелось, ИС-2 вполне могли стать для него не просто проблемой, а катастрофой. Доходило до того, что командиры подразделений Вермахата получали от начальства рекомендации в бой с ИС-2 по возможности не вступать.
А теперь вспомним про знаменитую "Тридцатьчетвёрку", точнее, про её более позднюю версию Т-34-85. При всех своих достоинствах, это был не тяжёлый, а средний танк. Следовательно, пробивался он гораздо проще, и вообще хоть и был очень достойным противником, но столько страху на немцев не нагонял.
Когда появился ИС-2, танкисты обнаружили, что силуэты этих двух машин – очень похожи. А если смотреть издалека, да ещё и в темноте, то отличить Т-34 от ИСа вообще было бы очень сложно… Если бы не один нюанс. Мощные орудия ИС-2 оснащались дульным тормозом, который несколько снижал их отдачу путём отвода назад части пороховых газов. Внешне тормоз представлял собой такой цилиндр с прорезями. По наличию или отсутствии такой детали на пушке можно было сразу понять, какой танк сейчас перед тобой.
Вы уже догадались? Танкисты просто закрепляли вёдра на орудиях Т-34, имитируя вид дульного тормоза. С таким "тюнингом" отличить в сложных условиях "Тридцатьчетвёрку" от ИСа было практически невозможным. И часто немцы, видя вдали знакомые силуэты, предпочитали просто не связываться и бой не начинать. От греха подальше. Известен случай, когда с помощью закреплённых на стволах вёдер удалось под носом у противника перегнать к месту назначению довольно значительное количество Т-34. Огонь по ним так и не открыли.
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