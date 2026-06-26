Чертежи в мусорку: Как СССР создал орбитальный истребитель «Спираль», а США украли

26 июня 2026, 08:07
Как советский проект «Спираль» стал прототипом американского Dream Chaser
Как советский проект «Спираль» стал прототипом американского Dream Chaser
В 1970-х уникальный космический самолет «Спираль» был закрыт в СССР, но спустя десятилетия его аэродинамические решения легли в основу американского челнока Dream Chaser. Почему советская разработка оказалась востребована за океаном - разбираемся в деталях.
История советского истребителя «Спираль» — пример того, как перспективные технологии могут быть забыты в стране, но востребованы за рубежом. В 1970 году министр обороны СССР Андрей Гречко наложил резолюцию «Фантазиями не будем заниматься» на докладной записке с чертежами, и проект был фактически закрыт. Между тем «Спираль» опережала свое время: аппарат мог стартовать с обычного аэродрома, выйти на орбиту и вернуться обратно, что сделало его выдающимся достижением для своей эпохи.
В 1960-х годах космическая гонка диктовала новые требования: военным требовался орбитальный самолет, способный быстро реагировать на угрозы и маневрировать в космосе. За доработку взялся Глеб Лозино-Лозинский, и в ОКБ-155 началась работа над двухступенчатой системой. Первая ступень — гиперзвуковой разгонщик, вторая — орбитальный самолет с ракетным ускорителем. Особое внимание уделялось аэродинамике: плоское дно, тупой нос, теплозащитный экран из ниобиевых сплавов и аэродинамическая стреловидность поворотного крыла, выдерживающего экстремальные нагрузки при входе в атмосферу.
Испытания дозвуковых прототипов МиГ-105.11 прошли успешно, но скепсис военного руководства поставил крест на проекте. В начале 1970-х годов работы были полностью прекращены, и «Спираль» осталась лишь в истории инженерной мысли. Однако в 1982 году беспилотный аппарат БОР-4, повторяющий аэродинамику «Спирали», успешно приводнился в Индийском океане. Австралийская разведка передала полученные данные в ЦРУ, и вскоре американские инженеры начали использовать эти наработки для создания HL-20, а затем и Dream Chaser.
МиГ-105.11 сегодня хранится в Центральном музее ВВС в Монино — как напоминание о том, что инновации требуют не только технической смелости, но и поддержки на государственном уровне. Проект «Спираль» стал символом того, как бюрократические решения могут перечеркнуть годы работы и похоронить идеи, опередившие время. Важно отметить, что подобные истории встречаются не только в авиации: многие советские разработки, закрытые по разным причинам, позже нашли применение за рубежом. Это подчеркивает ценность отечественных инженерных школ и необходимость внимательного отношения к перспективным идеям, чтобы не повторять ошибок прошлого.
Сегодня Dream Chaser готовится к коммерческим полетам и доставке грузов на МКС. Его аэродинамика практически идентична советскому прототипу, что показывает: даже закрытые проекты могут получить вторую жизнь в другой стране. Кстати, интерес к инженерным инновациям и их судьбе на мировом рынке возникает не на пустом месте — подобные вопросы о технологиях и выборе между различными решениями поднимаются и в других областях, например, при сравнении дизельных и бензиновых двигателей, что обсуждается в материале о выборе двигателя для автомобиля .
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