Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 15:02

Технологии или ловушка для водителя – почему комфорт не всегда безопасен

Автомобили становятся умнее, но не всегда безопаснее. Новые системы комфорта могут отвлекать. Некоторые опции расслабляют водителя и снижают его бдительность. Почему технологии не всегда работают на пользу, читайте в материале.

Каждый год на российских дорогах фиксируются тысячи аварий, причиной которых становится банальная усталость за рулем. Автопроизводители неустанно внедряют инновации, обещая сделать поездки безопаснее и комфортнее. Но действительно ли эти технологии помогают водителю оставаться собранным?

В современных автомобилях все чаще встречаются системы, которые следят за состоянием водителя. Камеры и датчики анализируют мимику, положение головы, даже частоту моргания. Если техника замечает признаки усталости, кресло начинает массировать спину, климат-контроль подстраивает температуру, а салон наполняется мягким светом. На первый взгляд - забота о человеке. Но есть нюанс: чрезмерный комфорт способен сыграть злую шутку.

Как отмечают эксперты, расслабляющая атмосфера в салоне снижает внутреннюю собранность. Мягкие кресла, приглушенный свет, ровная температура - все это ассоциируется у мозга с отдыхом, а не с необходимостью быть начеку. Особенно опасна многоцветная подсветка: она создает ощущение вечера, когда организм готовится ко сну. В результате водитель может не заметить, как его внимание начинает рассеиваться.

Еще один фактор - сложные мультимедийные системы. Даже если водитель не пользуется ими напрямую, постоянное присутствие экранов и голосовых ассистентов создает фоновую нагрузку на мозг. Это приводит к так называемой «тихой усталости»: человек ощущает себя бодрым, но концентрация уже не та. В какой-то момент это может сыграть роковую роль.

Премиальные аудиосистемы с активным шумоподавлением - еще одна модная опция, которая не всегда идет на пользу. Они отсекают звуки дороги, делая салон похожим на уютную гостиную. Но вместе с этим водитель теряет важный источник информации: шум шин, гул двигателя, даже легкое дребезжание кузова. Без этих сигналов сложнее оценить скорость и динамику движения, а значит, возрастает риск ошибиться в критической ситуации.

Особое место занимают электронные помощники: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение. Они действительно способны предотвратить ошибку, но одновременно формируют у водителя ложное чувство безопасности. Человек начинает полагаться на электронику, снижает собственную вовлеченность в процесс управления. Особенно это заметно в темное время суток, когда внимание и так ослабевает.

Как пишет Российская Газета, эксперты советуют не терять бдительность и не перекладывать ответственность на ассистентов. Технологии - лишь инструмент, а не гарантия безопасности. В конечном итоге все зависит от того, насколько водитель готов контролировать ситуацию и не поддаваться расслабляющему влиянию современных опций.

