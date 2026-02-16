От каменных глыб до реактивных систем — удивительные решения якорей для морских гигантов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 18:09

Многие представляют себе якорь как массивный железный крюк, который удерживает корабль на месте. Однако в мире современных судов, где размеры плавучих конструкций сравнимы с небоскребами, классические решения уже не справляются. Инженеры вынуждены искать новые подходы, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость даже самых огромных судов.

Первые якоря были примитивными - тяжелые камни, обвязанные веревками, использовались для увеличения трения о дно. Позже появились деревянные конструкции с металлическими элементами, которые позволяли лучше фиксировать легкие лодки у берега. С развитием мореплавания и появлением крупных судов возникла необходимость в более сложных устройствах.

В античные времена римляне предложили конструкцию с железными лапами и деревянным штоком. Такая форма позволяла якорю ложиться на дно так, чтобы одна из лап надежно вонзалась в грунт. Это стало стандартом для многих парусных судов, а позднее - для кораблей эпохи Великих географических открытий.

С развитием металлургии якоря стали полностью коваными. Знаменитый Адмиралтейский якорь, появившийся в XIX веке, отличался массивностью и надежностью. Его устанавливали на военные и торговые суда, а вес отдельных экземпляров достигал нескольких тонн. Однако с появлением паровых и стальных кораблей такие конструкции стали слишком громоздкими и неудобными для быстрой уборки.

В ответ на новые вызовы инженеры разработали якоря с поворотными лапами, которые легко убирались в специальные ниши на носу судна. Это позволило ускорить процесс постановки и снятия с якоря, что было особенно важно для коммерческих перевозок. Масса и размеры устройств продолжали расти вместе с увеличением водоизмещения судов.

В России самый тяжелый якорь установлен в Кронштадте. Его вес - 15 тонн, а размеры поражают воображение. Этот экспонат стал частью масштабной выставки, посвященной истории судостроения. Здесь можно увидеть десятки уникальных якорей, узнать о морских традициях и даже попробовать завязать морской узел. Как сообщает Pravda.Ru, проект обошелся в более чем 100 миллионов рублей, что подчеркивает его значимость для сохранения морского наследия.

На мировом уровне рекорды бьют устройства весом до 40 тонн. Например, для плавучего крана «Svanen», строившего мост в Дании, был создан якорь, сравнимый по массе с китом. В Гонконге хранится 36-тонный якорь от самого большого танкера в истории - «Knock Nevis». Его размеры и удерживающая сила поражают даже опытных моряков.

Фото: Prid / Reddit

Иногда находки удивляют не меньше современных технологий. Во Владивостоке был обнаружен шеститонный якорь, пролежавший в земле с начала XX века. А в Николаевске-на-Амуре установлен памятник кузнечному мастерству - кованый якорь весом более шести тонн, созданный вручную.

Современные решения не всегда связаны с увеличением массы. Для работы в мягких грунтах инженеры используют «мертвые якоря», которые зарываются на большую глубину и остаются на дне после завершения работ. Американские военные пошли еще дальше, создав реактивные устройства с встроенной ракетой, способные удерживать огромные корабли даже в сложных условиях.

Для временной остановки небольших судов применяют плавучие якоря - тканевые конструкции, напоминающие парашют. Они позволяют удерживать лодку в нужном положении даже при сильном ветре и волнах. Голландские инженеры используют якоря-присоски для фиксации плавучих кранов при строительстве мостов.

Эволюция морских якорей наглядно демонстрирует, что удержание судна зависит не только от веса, но и от инженерной мысли. Новые технологии позволяют обеспечивать безопасность даже самых крупных плавучих объектов, открывая новые горизонты для судостроения.

