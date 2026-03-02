Ручная сборка, итальянские традиции и секреты Carrozzeria Touring Superleggera в Милане и Турине

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 10:04

Как создают Alfa Romeo 33 Stradale: эксклюзивный взгляд на производство уникального суперкара

Как создают Alfa Romeo 33 Stradale: эксклюзивный взгляд на производство уникального суперкара

Ручная сборка, итальянские традиции и секреты Carrozzeria Touring Superleggera в Милане и Турине

Как создают Alfa Romeo 33 Stradale: эксклюзивный взгляд на производство уникального суперкара

Alfa Romeo 33 Stradale называют одной из самых красивых машин в истории. Этот суперкар был раскуплен еще до официальной премьеры, а его производство доверили мастерам Carrozzeria Touring Superleggera. Почему вокруг этой модели такой ажиотаж и что делает ее особенной - разбираемся в деталях.

Alfa Romeo 33 Stradale называют одной из самых красивых машин в истории. Этот суперкар был раскуплен еще до официальной премьеры, а его производство доверили мастерам Carrozzeria Touring Superleggera. Почему вокруг этой модели такой ажиотаж и что делает ее особенной - разбираемся в деталях.

В мире автомобильных новинок редко появляется модель, вызывающая такой резонанс, как Alfa Romeo 33 Stradale. Этот суперкар не просто очередная премьера - его одна из самых красивых машин современности, интерес к нему возник задолго до официального показа. Все экземпляры были распроданы еще до того, как автомобиль впервые был представлен, что само по себе является уникальным случаем даже для сегмента эксклюзивных спорткаров.

Производство лимитированной модели Alfa Romeo 33 Stradale доверили легендарному ателье Carrozzeria Touring Superleggera. Эта мастерская, известная своим трепетным отношением к деталям и приверженностью ручному труду, развернула сборку на двух площадках — в Милане и Турине.

Каждый автомобиль здесь собирают практически вручную, уделяя особое внимание пожеланиям будущего владельца. Такой подход гарантирует не только безупречное качество, но и подлинную уникальность каждого экземпляра. Мастера уделяют равное внимание как внешнему облику, так и технической начинке: современные высокие технологии гармонично сочетаются здесь с классическими итальянскими традициями.

Дизайн кузова отсылает к историческим моделям Alfa Romeo, но наполнен актуальными решениями, которые делают суперкар современным. Внутри царит атмосфера роскоши: продуманная эргономика и материалы премиум-класса подчеркивают высокий статус модели.

Интересно, что ажиотаж вокруг редких автомобилей не является новинкой для рынка. Например, недавно внимание коллекционеров привлекла история возрождения уникального Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который долгие годы простоял в гараже и теперь получил шанс на новую жизнь. Подробнее об этом можно узнать в материале о редких исторических маслкарах с необычной судьбой .

Возвращаясь к Alfa Romeo 33 Stradale, стоит отметить, что интерес к этой модели подогревается не только её экстерьером, но и силой легендарного бренда. Alfa Romeo всегда ассоциировалась с эмоциональным подходом и спортивным характером. Новое воплощение Stradale воплощает эти ценности в современном, высокотехнологичном исполнении. Как отмечает руководитель марки Жан-Филипп Импарато, этот проект стал для компании символом возвращения к истокам и одновременно движения в будущее.

В эпоху, когда многие автопроизводители делают ставку на массовость и унификацию, появление таких моделей, как 33 Stradale, становится настоящим событием для ценителей индивидуальности и автомобильной культуры. Это не просто транспортное средство, а произведение искусства, созданное для тех, кто ценит уникальность и готов ждать ради обладания по-настоящему выдающимся автомобилем.

Упомянутые модели: Alfa Romeo 33 (от 25 000 Р)
Упомянутые марки: Alfa Romeo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Альфа Ромео

Похожие материалы Альфа Ромео

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Краснодар Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться