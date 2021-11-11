11 ноября 2021, 12:53
Как справиться с ледяным дождем: блогеры сравнивают пилу, саморезы и кипяток (видео из серии «Не пытайтесь повторить»)
Ледяной дождь недавно обрушился на Дальний Восток. Местные автолюбители выкладывали видео с толстым слоем льда, покрывшим стекла их машин. Ребята с ютуб-канала «Гараж 54» решили найти новый способ быстро избавиться от корки льда на лобовом стекле.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Фото: youtube.com / Гараж 54
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Дальше настала очередь пилки по дереву. Через пять минут на льду появились такие же борозды, как в случае с корщеткой, но усилия по-прежнему было недостаточно. Чуть более эффективной оказалась самодельная планка с саморезами. Затем от механических средств воздействия решили перейти к химическим. Одну половину стекла обрызгали «незамерзайкой», а другую – солевым раствором. Результат оказался не лучше, чем в предыдущих случаях. На «сладкое» оставили последний, проверенный временем способ, он-то и был самым эффективным.
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