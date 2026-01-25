Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 05:32

Не прошли мимо: почему переделка автобусов в автодома становится все популярнее — мало кто знает, с какими трудностями сталкиваются энтузиасты

Путешественник из Беларуси вместе с другом создал полноценный автодом на базе ПАЗ-3205, вложив минимальный бюджет и обойдясь без редких деталей. Как им удалось превратить списанный автобус в комфортное жилье для долгих поездок - подробности в материале.

В последние годы в России и странах СНГ все чаще можно встретить необычные проекты на колесах - энтузиасты превращают списанные автобусы в настоящие дома для путешествий. Один из таких примеров - история белорусского блогера Максима Витковского и его друга Стаса, которые решили дать вторую жизнь старому ПАЗ-3205 2004 года выпуска.

Автобус, купленный всего за 2500 долларов, изначально выглядел скорее как кандидат на металлолом: коррозия по кузову, двигатель в плачевном состоянии, а салон давно утратил былой вид. Большинство владельцев на этом бы и остановились, но не эти ребята. Они решили рискнуть и сделать из «Пазика» полноценный автодом для длительных поездок.

Фото: Max Trawor / youtube

Для технической части понадобился донор - Jeep Grand Cherokee того же года. За те же 2500 долларов был приобретен внедорожник, от которого взяли двигатель, автоматическую коробку передач и часть электроники. Это решение позволило не только восстановить ходовую часть автобуса, но и сделать его более надежным и современным в эксплуатации.

Внутри ПАЗ-3205 полностью преобразился. Салон теперь рассчитан на комфортное проживание вдали от цивилизации: просторная обеденная зона с большим диваном, полноценная душевая кабина, наружный душ, кухня с раковиной и двумя газовыми конфорками. Для сна предусмотрено три места, включая кровать King Size - редкость даже для заводских автодомов.

Фото: Max Trawor / youtube

Особое внимание уделили материалам отделки и автономности. Все системы - от водоснабжения до электрики - были настроены так, чтобы можно было жить без подключения к внешним сетям. По словам авторов проекта, за три года эксплуатации серьезных проблем не возникло, а все доработки делались своими руками, без привлечения подрядчиков и без использования дефицитных комплектующих.

Общие расходы на проект составили около 5000 долларов, включая обе машины и все материалы. Для сравнения, готовый автодом аналогичного класса на рынке стоит в разы дороже. Важно, что ребята не брали кредитов и не искали редкие детали - все решения были максимально простыми и доступными.

Этот проект наглядно показывает, что даже списанный автобус может стать отличной основой для комфортного и недорогого автодома. Главное - желание, смекалка и готовность работать руками. В условиях, когда новые автомобили и автодома становятся все менее доступными, такие инициативы выглядят особенно актуально.

Упомянутые марки: ПАЗ
