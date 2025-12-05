Уникальный тюнинг «буханки»: внедорожный комфорт и стиль для настоящих охотников

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 17:41

Как старый УАЗ превратили в роскошный охотничий дом на колесах для бездорожья

Как старый УАЗ превратили в роскошный охотничий дом на колесах для бездорожья

Уникальный тюнинг «буханки»: внедорожный комфорт и стиль для настоящих охотников

Как старый УАЗ превратили в роскошный охотничий дом на колесах для бездорожья

Обычный уазовский микроавтобус получил вторую жизнь. Его превратили в настоящий внедорожный дом. Внутри — кожа, техника и комфорт. Внешне — мощь и готовность к любым испытаниям. Как удалось добиться такого результата — в нашем материале.

Обычный уазовский микроавтобус получил вторую жизнь. Его превратили в настоящий внедорожный дом. Внутри — кожа, техника и комфорт. Внешне — мощь и готовность к любым испытаниям. Как удалось добиться такого результата — в нашем материале.

Когда-то этот уазовский микроавтобус был обычной рабочей лошадкой, изрядно потрепанной за время эксплуатации. Вместо отправки в утиль он попал в руки энтузиастов, которые решили сделать из него нечто особенное. Так началась история превращения подобных «буханок» в современные дома на колесах, способных не только преодолевать бездорожье, но и обеспечивать максимальный комфорт на охоте или в путешествии.

Освещение салона осуществлено с помощью светодиодных лент, которые натянуты по всему потолку. Снаружи установлена ​​маркиза ARB, защищающая от дождя и солнца, создающая уютную зону отдыха рядом с машиной. Задняя часть салона обшита алюминием — здесь можно перевозить собак и охотничьи трофеи. Диван легко трансформируется в спальное место, а под ним спрятан автономный обогреватель Webasto, который быстро прогревает салон даже в сильные морозы.

Внутренняя отделка выполнена с роскошью: кузов полностью проложен шумо- и виброизоляцией, пол и грузовой отсек покрыты рифленым алюминием, стены и даже оконные проемы обшиты кожей. Окна заменили на современные сдвижные, как в дорогих иномарках. Для пассажиров предусмотрены кожаные кресла и диван, который раскладывается в полноценную кровать. В салоне есть холодильник Indel B, розетки на 220 и 12 Вольт, а также разъемы для подключения выходных устройств к аудиосистеме.

На крыше установлен огромный охотничий люк, позволяющий вести съемку, не выходя из машины. Рядом — мощная климатическая система от когопера, работающая от 220-вольтовой сети через ресивер. Силовые бамперы с лебедками Offroad-master выдерживает тягу до 5400 кг, а запасное колесо теперь закреплено на предварительной калитке. Подвеска получила длинноходные амортизаторы Iron Man, рулевой демпфер и семилистовые рессоры, а также пневмобаллоны Drive-Rite, которые позволяют регулировать высоту кузова в зависимости от нагрузки.

Для установки крупных 33-дюймовых колес изменились передаточные числа в мостах и ​​раздатке, а в дифференциалах внедрили 100-процентные пневматические блокировки. В переднем мосту шкворни заменили подшипники, что вызывает беспокойство по поводу надежности конструкции. Встроенный компрессор с ресивером обеспечивает работу пневмосистемы и позволяет быстро подкачивать колеса через специальные фитинги у бензобаков.

Этот проект показывает, как даже самый простой и устаревший микроавтобус может превратиться в современный внедорожный дом с уровнем комфорта, который не уступает зарубежным аналогам. Такой УАЗ готов к любым испытаниям — от охоты до дальних экспедиций.

Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Челябинск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться