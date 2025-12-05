Уникальный тюнинг «буханки»: внедорожный комфорт и стиль для настоящих охотников

5 декабря 2025, 17:41
Как старый УАЗ превратили в роскошный охотничий дом на колесах для бездорожья
Обычный уазовский микроавтобус получил вторую жизнь. Его превратили в настоящий внедорожный дом. Внутри — кожа, техника и комфорт. Внешне — мощь и готовность к любым испытаниям. Как удалось добиться такого результата — в нашем материале.
Когда-то этот уазовский микроавтобус был обычной рабочей лошадкой, изрядно потрепанной за время эксплуатации. Вместо отправки в утиль он попал в руки энтузиастов, которые решили сделать из него нечто особенное. Так началась история превращения подобных «буханок» в современные дома на колесах, способных не только преодолевать бездорожье, но и обеспечивать максимальный комфорт на охоте или в путешествии.
Освещение салона осуществлено с помощью светодиодных лент, которые натянуты по всему потолку. Снаружи установлена маркиза ARB, защищающая от дождя и солнца, создающая уютную зону отдыха рядом с машиной. Задняя часть салона обшита алюминием — здесь можно перевозить собак и охотничьи трофеи. Диван легко трансформируется в спальное место, а под ним спрятан автономный обогреватель Webasto, который быстро прогревает салон даже в сильные морозы.
Внутренняя отделка выполнена с роскошью: кузов полностью проложен шумо- и виброизоляцией, пол и грузовой отсек покрыты рифленым алюминием, стены и даже оконные проемы обшиты кожей. Окна заменили на современные сдвижные, как в дорогих иномарках. Для пассажиров предусмотрены кожаные кресла и диван, который раскладывается в полноценную кровать. В салоне есть холодильник Indel B, розетки на 220 и 12 Вольт, а также разъемы для подключения выходных устройств к аудиосистеме.
На крыше установлен огромный охотничий люк, позволяющий вести съемку, не выходя из машины. Рядом — мощная климатическая система от когопера, работающая от 220-вольтовой сети через ресивер. Силовые бамперы с лебедками Offroad-master выдерживает тягу до 5400 кг, а запасное колесо теперь закреплено на предварительной калитке. Подвеска получила длинноходные амортизаторы Iron Man, рулевой демпфер и семилистовые рессоры, а также пневмобаллоны Drive-Rite, которые позволяют регулировать высоту кузова в зависимости от нагрузки.
Для установки крупных 33-дюймовых колес изменились передаточные числа в мостах и раздатке, а в дифференциалах внедрили 100-процентные пневматические блокировки. В переднем мосту шкворни заменили подшипники, что вызывает беспокойство по поводу надежности конструкции. Встроенный компрессор с ресивером обеспечивает работу пневмосистемы и позволяет быстро подкачивать колеса через специальные фитинги у бензобаков.
Этот проект показывает, как даже самый простой и устаревший микроавтобус может превратиться в современный внедорожный дом с уровнем комфорта, который не уступает зарубежным аналогам. Такой УАЗ готов к любым испытаниям — от охоты до дальних экспедиций.
