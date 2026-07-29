Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 06:43

Как стиль торможения влияет на износ тормозов и подвески автомобиля

Как стиль торможения влияет на износ тормозов и подвески автомобиля

Как тормозить, чтобы сэкономить: 5 опасных привычек, убивающих ваш автомобиль в 2026 году

Как стиль торможения влияет на износ тормозов и подвески автомобиля

В условиях роста цен на автозапчасти и их дефицита, грамотное обращение с тормозной системой становится особенно актуальным. Ошибки при торможении могут привести к дорогостоящему ремонту, а правильные привычки помогут продлить срок службы автомобиля.

В условиях роста цен на автозапчасти и их дефицита, грамотное обращение с тормозной системой становится особенно актуальным. Ошибки при торможении могут привести к дорогостоящему ремонту, а правильные привычки помогут продлить срок службы автомобиля.

В последние годы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с нехваткой оригинальных запчастей и ростом цен на них. В такой ситуации особенно важно бережно относиться к своему автомобилю, чтобы избежать лишних расходов на ремонт. Одной из главных зон риска остается тормозная система: неправильные привычки при торможении могут привести к ускоренному износу деталей и даже к поломкам компонентов.

Резкое торможение – главный враг тормозных колодок и дисков. Если нет необходимости экстренно остановиться, специалисты советуют замедляться постепенно, заранее оценивая обстановку. Такой подход позволяет снизить нагрузку на тормозные механизмы и избежать их перегрева, особенно на крутых склонах или в горах. В этих условиях рекомендуется использовать торможение двигателем, переход на пониженные передачи - это актуально и для автомобилей с автоматической коробкой, если есть ручной режим.

Еще одна распространенная ошибка — торможение на неровностях. Если автомобиль въезжает в яму или на кочку с нажатой педалью тормоза, нагрузка на подвеску и кузов резко увеличиваются. Это может привести к повреждению колес, амортизаторов и других элементов ходовой части. Даже если избежать ямы невозможно, педаль тормоза в этот момент лучше отпустить.

Осенью и весной на дорогах часто встречаются лужи и водяные колеи. Въезд в глубокую лужу при разогретых тормозных дисках может привести к их деформации и появлению вибрации при торможении. Кроме того, под водой могут крыться дефекты дорожного покрытия, что увеличивает риск повреждения.

Торможение в повороте – еще один фактор, который может привести к нарушению контроля над автомобилем. Особенно опасно резко тормозить с повернутым рулем на скользящей дороге: это чревато сносом передней оси или заносом задней части. 

Контроль за состоянием тормозных колодок и дисков - обязательная часть технического обслуживания. Внутренние колодки изнашиваются быстрее, их состояние сложно оценить без снятия колеса. Производители указывают минимально допустимую толщину колодок, которой надо придерживаться и не создавать дополнительных рисков. Экономить на качестве тормозных деталей не стоит: неоригинальные запчасти могут подвести в самый неподходящий момент, особенно при эксплуатации в сложных условиях.

Грамотное обращение с тормозной системой позволяет не только снизить расходы на обслуживание, но и повысить безопасность на дороге. По статистике, износ тормозных колодок и дисков — одна из самых частых причин внепланового ремонта. В современных автомобилях стоимость оригинальных деталей может составлять 10-15% от цены всей машины, а замена некачественных запчастей часто приводит к повторным затратам. В условиях российского климата и состояния дорог, эти рекомендации приобретают особую актуальность.

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