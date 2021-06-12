Как страдают богатые люди: все Lamborghini распроданы на 10 месяцев вперед
В интервью изданию Automotive News, Стефан Винкельманн рассказал, что производственные мощности итальянской марки полностью загружены на весь 2021 год. При этом прошлый год – несмотря на пандемию и остановку производства на два месяца – оказался вторым по результатам за всю историю марки. И начало 2021 года говорит о том, что он может стать лучшим для Lamborghini, ведь поставки машин в первом квартале выросли сразу на 25%.
Кроме того, Стефан Винкельманн рассказал, что Lamborghini начинает переход на электрические рельсы. Марка потратит на создание электромобилей рекордные 1,5 млрд евро до 2024 года, что позволит создать несколько электрокаров.
P.S. В мае этого года швейцарская инвестиционная компания Quantum Group предложила концерну Volkswagen 9 млрд долларов за компанию Lamborghini. Немцы отказались, после чего сумма была увеличена до 11,5 млрд долларов. Однако в Volkswagen AG все-равно ответили отказом.
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