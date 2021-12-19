Как «строят» башенные краны
На самом деле всё очень просто. Сначала ставится лишь небольшой «фрагмент» башни крана. На него устанавливается кабина со стрелой. И этот установленный «кусочек» башни состоит как бы из двух частей. Верхняя, за которую и крепится стрела, шире нижней и может ездить по ней вверх и вниз по направляющим.
А дальше начинается самое интересное. Остальные секции подвозятся к крану. Кран сам поднимает их вверх до упора, то есть, до стрелы. Крюк с секцией подъезжает к башне. Новая секция заезжает в широкую «верхушку» и фиксируется. Теперь «верхушка» может подняться по новой секции немного выше. Далее операция повторяется до тех пор, пока кран не достигает нужной высоты.
Получается, что башенный кран просто строит сам себя! Правда, чтобы закрепить новую секцию на башне, там должны присутствовать рабочие. Самостоятельно краны этого делать не умеют. Но всё равно со стороны машина, собирающая себя сама, смотрится интересно.
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