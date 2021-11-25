Как связаны мощность двигателя и его крутящий момент
Сейчас мы разберёмся в этих двух величинах и выясним, какая же из них главнее. Скажем сразу: разбираться будем откровенно простым и понятным языком, не совсем точным и откровенно ненаучным. Главное – чтобы все автомобилисты, даже не интересующиеся физикой, все поняли.
Крутящий момент – это некий показатель "силы кручения". То есть, по сути, с некоторыми оговорками, это та сила, которую развивает двигатель. "Насколько сильно" он вращает коленвал и далее трансмиссию. Понятно, что, чем эта сила больше, тем лучше. Ведь если движок будет тянуть "слабо", то он не сможет разогнать машину до нормальной скорости. А до той, которой сможет – разгонять будет долго и нудно.
Теперь о мощности. Любая мощность в механике связана со временем. Возможно, вы помните, что в школе мощность вычисляют путём деления работы на время, затраченное на неё. А работа, в свою очередь, зависит от приложенной силы. Получается, что в случае с мощностью, речь идёт, во-первых, об использованной силе, а, во-вторых, об эффективности этого использования.
Чтобы было более наглядно, приведём не совсем корректную, но ясную аналогию. Допустим, есть две одинаковые бочки, наполненные одним количеством воды. В их днищах делаются отверстия: в одной бочке – очень широкое, а в другой – узкое. Вода начинает выливаться, и, разумеется, выльется из обоих бочонков вся. Однако, из первой бочке она вытечет гораздо быстрее. Условно говоря, "мощность выливания" в первом случае будет больше, хотя "количество вылившегося" – одно.
А теперь посидим и подумаем. Получается, что мощность, хоть и кажется, на первый взгляд, более важной для разгона (ведь речь идёт об эффективности и времени!), но зависит она – от работы и, далее, от силы. То есть, в данном случае – от крутящего момента. Вспомним наши бочки. Если в первой воды будет мало, то польётся-то она быстро, да только сразу же вся и кончится.
Неужели, спросите вы, и момент, и мощность важны одинаковы? По сути – да. Более того, мощность двигателя полностью связана с моментом. Правда, там значение имеют обороты движка, да ещё есть некоторый коэффициент, но зависимость – имеется. Поэтому обе этих величины не только важны, но и полностью взаимосвязаны. Только крутящий момент – это "непосредственная" величина, а мощность – "более условная".
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