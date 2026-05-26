Каким образом и почему бюджетный спорткар ТагАЗ Аквила оказался на конвейере во Франции

26 мая 2026, 04:48
Как TagAZ Aquila из России оказался на французском конвейере и почему проект провалился
TagAZ Aquila задумывался как доступный спорткар для молодежи, но после краха российского завода проект неожиданно возродился во Франции под маркой MPM Motors. Почему уникальная модель не смогла закрепиться на рынке и что стало с производством - разбираемся в деталях.
История ТагАЗ Aquila — пример того, как амбициозные идеи сталкиваются с суровой реальностью рынка. В 2013 году, когда Таганрогский автомобильный завод оказался на грани банкротства, руководство предприятия предприняло запуск необычного для России бюджетного спорткара. Ставка делалась на молодежный и эффектный внешний вид, который разработали в корейском подразделении TAGAZ Korea. Aquila действительно выделялась на фоне привычных моделей, и первые машины вызвали ажиотаж на заводе.
Однако за эффектной оболочкой скрывалась простая начинка: интерьер был скромным, а техническая часть собрана из китайских и корейских комплектующих. Кузов представлял собой пространственную раму со стеклопластиковой облицовкой, сборка велась вручную по технологии SKD (крупноузловой сборки). Под капотом — двигатель Mitsubishi 4G18S мощностью 107 л.с. и механическая коробка Aisin. Несмотря на интерес общественности, после запуска серийного производства спрос быстро пошел на спад. По разным данным, было выпущено не более 270 машин, после чего завод окончательно закрылся.
Но на этом история «Аквилы» не закончилась. Уже через пару лет в пригороде Парижа появилась компания MPM Motors, основанная сыновьями бывшего владельца ТагАЗа Михаила Парамонова. Они воспользовались наработками отца и наладили выпуск почти идентичного спорткара под названием PS-160, а затем — MPM Erelis. Французская версия отличалась улучшенной сборкой, а с 2018 года — и новым турбомотором PureTech от PSA. Однако и здесь проект столкнулся с трудностями: небольшим производством, зависимостью от китайских комплектующих, отсутствием господдержки и жесткой конкуренцией на европейском рынке.
В базовой комплектации французский спорткар предлагал 18-дюймовые колеса, ABS, климат-контроль, кожаный салон и мультимедиа. Цена начиналась от 12 990 евро, топовая версия стоила 16 490 евро. Продажи осуществлялись в основном через интернет и автосалоны Парижа, сервис проводился только на базе завода. Всего за несколько лет было реализовано около 1000 автомобилей, но в 2019 году производство остановилось, а в 2020 году предприятие было признано банкротом.
Судьба TagAZ Aquila и MPM Motors показывает, как сложно вывести на рынок уникальный, но нишевый продукт без серьезной поддержки и развития. Для российского автопрома этот опыт может служить напоминанием: даже интересная идея и эффектный дизайн не гарантируют успеха без продуманной стратегии, современных технологий и стабильных поставок. Кроме того, история «Аквилы» иллюстрирует, как российские разработки могут обрести вторую жизнь за рубежом, но сталкиваются там с теми же проблемами, что и на родине.
