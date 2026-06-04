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Автор: Элина Градова

4 июня 2026, 07:24

Как УАЗ смог заинтересовать Европу: опыт продвижения и доработки

Как УАЗ смог заинтересовать Европу: опыт продвижения и доработки

Почему западные покупатели выбирали советские внедорожники УАЗ - неожиданные детали

Как УАЗ смог заинтересовать Европу: опыт продвижения и доработки

УАЗ удивил европейцев своими возможностями. В статье раскрыты малоизвестные факты. Узнайте, как советский внедорожник адаптировали для зарубежных рынков.

УАЗ удивил европейцев своими возможностями. В статье раскрыты малоизвестные факты. Узнайте, как советский внедорожник адаптировали для зарубежных рынков.

Ульяновский внедорожник УАЗ-469, несмотря на скромный внешний вид, сумел привлечь внимание западных автолюбителей благодаря своим выдающимся возможностям на бездорожье. В Италии, например, первые демонстрации машины на специально подготовленных трассах вызвали недоверие - местные специалисты даже решили, что фотографии были подделаны, настолько невероятными казались трюки советского автомобиля, рассказывает zr.ru.

В СССР приобрести УАЗ могли лишь избранные, получившие специальное разрешение, либо через магазины «Березка» за чеки, которые выдавались за валюту. Основной поток машин шел на экспорт, преимущественно в страны соцлагеря, а также в развивающиеся государства Азии и Африки. Однако и в некоторых странах Западной Европы, например, в Исландии и Италии, советские внедорожники нашли своих поклонников.

Для зарубежных рынков в Ульяновске выпускали специальные версии ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ с модернизированными двигателями, которые отличались большей мощностью, но вызывали вопросы по надежности. В Исландии, где климат суров, для ГАЗ-69 создавали оригинальные закрытые кузова, а машины продавались не только в сборе, но и в виде шасси.

В Италии братья Марторелли, имеющие опыт работы с британскими автомобилями, начали продвигать советские внедорожники через участие в ралли и кроссах. УАЗ-469 впервые показали на Туринском автосалоне в 1972 году, где он конкурировал с Fiat Campagnola и Land Rover. По проходимости советская машина не уступала западным аналогам, но качество сборки и отделки оставляло желать лучшего.

Итальянские дилеры дорабатывали УАЗы: перекрашивали кузова, устанавливали современные колеса, гидроусилители руля, боковые указатели поворотов и зеркала. Появились даже версии с жестким верхом, которых не было в заводской линейке. В СССР также предпринимались попытки улучшить комфорт и дизайн, но большинство прототипов так и не дошли до серийного производства.

Особый интерес вызывали модификации с иностранными двигателями. Итальянцы устанавливали дизели Peugeot и Venturi Motori, а также бензиновые моторы FIAT, что значительно повышало динамику и экономичность. В Польше и Чехословакии также экспериментировали с дизельными агрегатами и улучшали интерьер.

В 1990-х годах УАЗ пытались вывести на рынок США, где автомобиль получил мощный V6 и современную коробку передач, а также множество внедорожных аксессуаров. Однако проект не получил развития. В Германии фирма Baijah предлагала тюнингованные версии УАЗ-Хантер с улучшенной отделкой.

История экспорта УАЗ - это пример того, как советский внедорожник смог заинтересовать зарубежных покупателей благодаря уникальным техническим характеристикам и гибкости в доработках. Даже спустя десятилетия энтузиасты продолжают совершенствовать эти машины, открывая новые горизонты для инженерного творчества.

Упомянутые марки: УАЗ
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