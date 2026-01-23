Забытая история минивэна Симба — почему проект не выстрелил

Как УАЗ упустил шанс создать конкурента Ford Transit в 90-х годах — почему минивэн Симба не пошел в серию

В 90-х УАЗ был близок к выпуску нового минивэна. Проект обещал стать прорывом для завода. Но судьба распорядилась иначе. Почему перспективная модель так и не попала на конвейер? Ответ удивит.

Когда речь заходит о микроавтобусах Ульяновского автозавода, большинство сразу вспоминает «буханку» - машину, которая не меняется годами. Этот автомобиль, несмотря на все попытки обновлений, давно устарел, морально и технически. Но мало кто знает, что в 90-е годы у УАЗа был настоящий шанс промышленной революции в сегменте.

В середине 90-х инженеры УАЗа создали прототип минивэна с индексом 3165, получившего имя «Симба». Это был восьмиместный полноприводный автомобиль, на котором можно было ездить с обычными правилами категории «В». Под капотом - бензиновый ЗМЗ-409 на 2,7 литра мощностью 128 л.с. или дизель ЗМЗ-514 на 2,2 литра и 98 л.с. Максимальная скорость - 156 км/ч, механическая коробка на пять передач, расход топлива в городе - 14,5 литра, на трассе - 10,4. Машина весила до трех тонн, а клиренс имел значительные 508 мм.

Салон для того времени выглядел свежо: климат-контроль, четырехспицевый руль, продуманная эргономика. Конечно, мультимедийных экранов тогда не было, но по внешнему оснащению «Симба» заметно опережала привычную «буханку». Предусматривались версии не только для пассажиров, но и для грузоперевозок: фургон, тентованный грузовичок, двойная кабина, скорая помощь, микроавтобус на 13 мест и даже «комби» на 5-6 человек. Для международных перевозок разрабатывался отдельный вариант - УАЗ-2970 с дизель-электрической установкой и торсионной подвеской.

Прототипы успешно прошли испытания, документация была почти готова, а с Саратовским заводом уже договорились о поставках ШРУСов. Но в этот момент владелец УАЗа принял неожиданное решение: проект заморозили.

Причины были прозаичны и одновременно драматичны. Завод продолжал зарабатывать на старых, но востребованных моделях. «Симба», по расчетам, стоил бы дороже автомобилей массового сегмента, где уже доминировали иностранные конкуренты - например, Ford Transit. Российский автопром в 90-х пережил не лучшие времена, и руководство не рискнуло вкладываться в масштабный запуск новой модели. В 2002 году появился доработанный вариант - УАЗ-3165М, но шанса выйти на рынок он так и не получил. Некоторые решения из «Симбы» позже перекочевали в Патриот, но сам минивэн так и остался на бумаге.

Сегодняшняя история «Симбы» — это пример того, как смелые идеи могут не дойти до потребителя из-за страха перемен и экономического риска. УАЗ мог бы изменить правила игры на рынке, но предпочел остаться в реальных условиях. И теперь мы можем только предположить, как бы выглядел отечественный автопром, если бы этот минивэн все-таки увидел свет.