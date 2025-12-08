Легендарная «Буханка» в роли кемпера – удивительные истории и модификации

Необычные модификации: как УАЗ-452 стал домом на колесах и покорил Италию и Европу

УАЗ-452 удивляет новыми превращениями. В Италии этот внедорожник стал основой для серийных автодомов. Как советская техника обрела вторую жизнь в Европе? Неожиданные детали и малоизвестные факты ждут вас в материале.

В 2025 году культовый УАЗ-452 празднует полувековой юбилей серийного выпуска. Несмотря на возраст, этот внедорожник не теряет популярности среди автолюбителей по всему миру. Особенно ярко его вторая жизнь проявилась в Италии, где «Буханка» неожиданно стала основой для настоящих домов на колесах.

В Италии УАЗ-452 продавался в двух версиях: с классическим советским мотором и с дизельным двигателем Peugeot мощностью 78 л.с. Наибольшим спросом пользовались фургоны без остекления, оснащенные французским дизелем. Именно такие машины чаще всего превращались в кемперы, причем не кустарно, а практически на потоке – в специальных мастерских и ателье.

Одним из самых известных производителей стала компания Schieppati. Она предлагала два варианта кемперов: Adventure Camper и более дорогой Safari. Оба отличались поднятой на 40 сантиметров крышей из стеклопластика, что заметно увеличивало внутреннее пространство. Внутри размещались кухня с плитой, раковиной и холодильником, а по желанию клиента – даже биотуалет. Такой автодом был рассчитан на комфортное проживание четырех-пяти человек. В 1983 году один из этих кемперов отправился в Сахару, где успешно конкурировал с аналогичными Renault и Iveco, показав отличные результаты.

Фото: Grand Erg

Еще одна итальянская фирма, Grand Erg, разработала модификации Thule и Tundra. Thule создавался на базе грузового УАЗ-452Д и получил улучшенную тепло- и шумоизоляцию, полноценную кухню и душевую. Вариант Tundra предназначался для эксплуатации в холодных регионах. Восьмидесятые годы запомнились экспедицией братьев Марторелли, которые на кемпере Tundra преодолели почти 25 тысяч километров по маршруту до Исландии.

Яхтенная компания Caba предложила, пожалуй, самую роскошную версию кемпера на базе УАЗ-452. Автомобиль получил подъемную крышу и салон с отделкой из ценных пород дерева, качественной тканью и стильной мебелью. Такой уровень комфорта был редкостью для автодомов того времени.

Не менее интересный подход продемонстрировали мастера ателье Arca. Им удалось разделить всего семь квадратных метров внутреннего пространства на три отдельные зоны: кухню, санузел и комнату отдыха с удобными спальными местами и шкафом для одежды. Багажное отделение разместили над кабиной водителя, а в крыше сделали люк с откидной крышкой – особенно полезный для охотников и съемочных групп. Именно на таком кемпере журналисты из Quattroruote отправились в экспедицию по Сахаре в начале 1970-х.

История превращения УАЗ-452 в дом на колесах – это не только пример технической смекалки, но и доказательство универсальности советского внедорожника. Итальянские модификации «Буханки» до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и путешественников, а сама идея автодома на базе УАЗа продолжает вдохновлять энтузиастов по всему миру.