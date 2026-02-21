История прозвища «Бобик» для милицейского УАЗ-469 и его связь с армейскими и городскими традициями

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 февраля 2026, 04:14

Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»

Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»

История прозвища «Бобик» для милицейского УАЗ-469 и его связь с армейскими и городскими традициями

Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»

УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.

УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.

УАЗ-469 — это не просто внедорожник, а настоящая легенда советских дорог. Его появление в автопарке милиции в середине 1970-х полностью изменило представление о служебном транспорте и породило культурную традицию, которая живет до сих пор. История происхождения знаменитого прозвища «Бобик» волнует не только автолюбителей, но и всех, кто интересуется отечественным автопромом.

В декабре 1972 года на Ульяновском автозаводе стартовало серийное производство УАЗ-469, пришедшего на смену ГАЗ-69. Автомобиль создавался для суровых условий: прочная рама, выносливая подвеска, высокий дорожный просвет и полный привод обеспечивали максимальную проходимость. Главным достоинством стала ремонтопригодность — двигатель можно было починить прямо в поле. Изначально армейский, УАЗ быстро оценили в МВД: в отличие от легковых «Волг», он мог проехать там, где кончался асфальт. К началу 1980-х он стал главным символом милицейского патруля.

Прозвище «Бобик» родилось естественным путем, вобрав в себя сразу несколько смыслов. В городском фольклоре «бобиком» часто называли служебную овчарку, неотступно сопровождавшую милиционера. Когда на улицах появился УАЗ, который так же верно служил стражам порядка, слово плавно перешло с живого пса на стального. Внедорожник стал восприниматься как еще один «верный пес» — надежный, крепкий, всегда готовый к работе.

Существует и армейская версия: у предшественников УАЗа — ГАЗ-67Б и ГАЗ-69Б — в индексе была буква «Б». Солдаты быстро переделали ее в уменьшительное «бобик». Когда на смену старым моделям пришел УАЗ-469, привычка осталась, и новое поколение внедорожников унаследовало это имя. Для военных такой перенос был логичным: техника относилась к одному классу и имела схожее назначение.

В народе встречались и другие прозвища — «Коробок», «Мусоровоз», но именно «Бобик» стал массовым и узнаваемым. В автомобильных энциклопедиях чаще всего приводятся две основные версии, и большинство исследователей склоняются к той, что связывает прозвище с образом служебной собаки. Это слово стало не просто кличкой, а частью культурного кода, мгновенно вызывая в памяти характерную картинку: угловатый УАЗ с мигалкой у обочины.

Прозвище оказалось куда живучее официального индекса. Уже к началу 1990-х «бобиками» называли любые милицейские УАЗы. Сегодня патрульные машины стали современнее, но слово продолжает жить в языке как маркер времени, напоминая об эпохе, когда этот надежный вездеход был привычной частью и городской, и сельской жизни.

Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Казань Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться