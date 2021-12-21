Как «убить» вариатор – 5 эффективных и распространенных способов
Игнорировать нейтралку во время остановки
Если у автомата или робота короткая остановка не требует перевода в режим паркинга или нейтральный, то с вариатором все иначе. Даже если вы остановились на пару минут – переключитесь на режим N или P, так вы сбросите механическое напряжение, передаваемое гидротрансформатором шкивам и приводному ремню.
Резкие старты
Вариатор точно не создан для гонок. Да, с ним можно разогнаться не хуже, чем с тем же автоматом, только вот не стоит этого делать в режиме резкого старта. Подобные забавы могут привести к истиранию деталей и образованию большого количества металлической стружки, что не понравится вашему вариатору. Так что подумайте о своем кошельке и помните о любви вариатора к плавному старту и набору скорости.
Пробуксовка
Зимой это особенно актуально. Пробуксовка ведет к ударным нагрузкам, вызывает проскальзывание ремня, причем опасна не только длительная пробуксовка, когда вы застряли в снежном месиве, но и кратковременная. По возможности избегайте подобных ситуаций, например, не забирайтесь на снежную целину и не паркуйтесь всеми колесами на льду.
Игнорирование техобслуживания
Замена трансмиссионной жидкости в коробке передач является обязательным условием ее беспроблемной работы. Производители рекомендуют менять масло в коробке не реже, чем каждые 100 тыс. км пробега. Но это актуально только если вы избегаете ситуаций, которые ведут к частому проскальзыванию ремня привода. Если же нет, то критическая масса мусора может скопиться в вашей трансмиссии намного раньше, чем вы проедете 100 тыс. км. Кроме того, одной промывкой трансмиссии и заменой масла тут не обойтись, следует также почистить улавливающие магниты, поддон и клапаны гидросистемы. И не забудьте о замене фильтров!
Езда по бездорожью
Вариатор очень чувствителен к высоким нагрузкам, поэтому насиловать его суровым бездорожьем не стоит, это опять же приведет к проскальзыванию ремня, истиранию деталей и образованию стружки. Так же не стоит брать на себя роль спасителя и заниматься вытаскиванием застрявших машин из сугробов или буксировкой. В случае с вариатором последствия могут быть печальными, на роль тягача такие машины не годятся.
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