Как убрать царапины с автомобиля, обзор средств и автокосметики
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Свыкнетесь с мыслью: царапины на автомобиле неизбежны. По той или иной причине они все равно будут появляться, даже если вы самый аккуратный водитель. Любые дефекты на лакокрасочном покрытии машины раздражают владельца. Разбираемся, как убрать царапины на автомобиле: с бампера, с ветрового стекла, с дверей, кузова, пластика и из салона автомобиля.
Как убрать царапины на машине своими руками
С мелкими царапинками, которые заметны лишь в дневное время при ярком свете солнца на чистом и сухом автомобиле справится даже обычный восковой полироль. Нанесите его тонким слоем после мойки - он создаст защитную вуаль и заполнит собой неглубокие царапины на кузове авто. Не нужно никакого оборудования или навыков. Защита продержится до ближайшей мойки или до сильного ливня.
Как убрать царапины с бампера автомобиля
С более глубокими царапинами, не задевшими краску, справится ручная полировальная машина и мелкоабразивная паста. Проще всего доверить этот процесс профессионалам, но если у вас есть весь необходимый инструмент, вы сможете справиться и своими руками. Вам потребуется полировальная машинка, шлифовальная шкурка, бутылка воды с пульверизатором, мелкоабразивная паста и салфетки.
После тщательной мойки высушите машину. Смочите шкурку водой и зашлифуйте царапину, затем протрите место сухой салфеткой. На круг шлифовальной машинки нанесите пасту и приступайте к полировке. Постепенно увеличивайте обороты, но не задерживайтесь долго на одном месте, чтобы избежать перегрева лакокрасочного покрытия. Полируйте, пока царапина не исчезнет. Периодически промывайте водой обрабатываемый участок и очищайте полировочный круг от лака.
Если поврежден не только лак, но и краска, то обычной полировкой вопрос не решить. Вам понадобится специальный реставрационный карандаш. Подбирайте подходящий карандаш под цвет бампера автомобиля! Изготавливают такие «волшебные» средства из акриловых смол, которые мгновенно заполняют царапину и засыхают. Внешне эти карандаши похожи на лаки для ногтей. Отдайте флакончик своей девушке, если сомневаетесь, что сможете закрасить ровно. Перед тем, как приступить к обработке кузова карандашом, очистите и обезжирьте место, над которым будете работать. А затем аккуратно закрасьте царапину кисточкой. Высохнет обработанное место за 20 минут, но полная «стыковка» смол и краски произойдет через 7-10 дней, воздержитесь от мытья кузова в это время. В идеале поставить машину в гараж, под навес или хотя бы под густое дерево, чтобы дождь не залил обработанную царапину.
С глубокими царапинами справится только краска. Зачистите поверхность, которую будете красить, шкуркой, затем обработайте грунтом, закрасьте, а после покройте лаком и еще раз заполируйте. Не забудьте дать время каждому слою, чтобы высохнуть.
Как убрать царапины и сколы с лобового стекла
Самые опасные виды царапин - на лобовом стекле. Если повреждения на дверях, пластике и бампере автомобиля просто некрасиво выглядят, то царапины на лобовом стекле могут превратиться в «паутинку» и ухудшить обзор! С царапинами на ветровом стекле принято обращаться на станции техобслуживания, но есть способ справиться с ними своими руками.
С потертостями от «дворников» снова поможет справиться полировальная машинка. Для этого понадобится специальная насадка для стекол и паста с оксидом церия. Вымойте и высушите стекло, изнутри пометьте царапины, например, маркером, бумажным скотчем или изолентой. Машинкой на средних оборотах аккуратно обработайте царапинки. Делайте перерывы, чтобы не перегреть лобовое стекло. Не забывайте смачивать место водой и вытирать салфетками насухо. Этим же способом можно убирать царапины не только на лобовом, но и на боковых, и на заднем стеклах.
Как убрать царапины с фары
Царапины на оптике можно убрать по тому же принципу, что и на лобовом стекле. Если фара кажется мутной, протрите ее отбеливающей зубной пастой или специальными наборами для полировки, которые продаются в автомобильных магазинах. Вымойте и высушите фары. Обработайте фары шкуркой, смоченной в воде. Воспользуйтесь крупнозернистым полиролем и обработайте полировальной машинкой на средних оборотах оптику. Затем смойте полироль и воспользуйтесь мелкозернистой пастой, повторите процесс.
После очистки стекла нанесите слой ультрафиолетового лака, чтобы защитить оптику от выгорания на солнце. Лак высохнет за пару часов, а полимеризация произойдет через сутки, воздержитесь от попадания влаги на фары в это время.
Как убрать царапины из салона автомобиля
В интерьере автомобиля больше всего царапинам подвластен пластик: пороги, двери, приборная панель, руль и др. пластиковые элементы.
В автомагазинах, на заправках и даже во многих сетевых маркетах продаются реставраторы пластика. Как правило, это аэрозоли, спреи или молочко. Они проникают в слои пластика и заполняют мелкие царапины. Часто в их состав входит также и полироль, который возвращает поверхности блеск и сияние. Нанесите на сухие и чистые детали с царапинами, оставьте на несколько минут, а затем не ворсистой салфеткой протрите поверхность.
Воспользуйтесь строительным феном, чтобы спрятать более глубокие царапины. Под нагревом они буквально затягиваются и превращаются в мелкие. А что делать с незначительными царапинами на пластике, вы уже знаете.
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