20 мая 2022, 09:25
Как убрать следы от тополиных почек с автомобиля (и чего делать нельзя)
В конце весны падающие с деревьев смоляные почки становятся настоящим наваждением для автолюбителей. Этот липкий сок оказывается не так-то просто убрать с кузова машины.
Автор: Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Если же следы от тополиных почек все-таки появились, лучше использовать для их удаления специальные средства или обратиться к профессионалам. Попытки самостоятельно избавиться от этих пятен с помощью народных средств, изготовленных на основе спирта, могут испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Спиртосодержащие жидкости могут вступить с краской в реакцию, и смола с почек деревьев проникнет еще глубже, что только ухудшит ситуацию. Но самый простой совет – не оставлять машину под тополями.
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