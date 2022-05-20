Как убрать следы от тополиных почек с автомобиля (и чего делать нельзя)

Автоэксперт Денис Мигаль дал простой совет – регулярно мыть автомобиль в период появления листвы и цветения деревьев. Застаревший древесный сок может оставить заметные следы на лакокрасочном покрытии, убрать которые своими силами будет непросто. Достаточно загонять машину на мойку хотя бы раз в неделю, чтобы смыть липкую грязь, рассказал Мигаль в интервью радио Sputnik

Если же следы от тополиных почек все-таки появились, лучше использовать для их удаления специальные средства или обратиться к профессионалам. Попытки самостоятельно избавиться от этих пятен с помощью народных средств, изготовленных на основе спирта, могут испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Спиртосодержащие жидкости могут вступить с краской в реакцию, и смола с почек деревьев проникнет еще глубже, что только ухудшит ситуацию. Но самый простой совет – не оставлять машину под тополями.

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