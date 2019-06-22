Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения
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Причины возникновения воздушных пробок в системе охлаждения
Если во время последней замены антифриза образовалась слишком широкая воронка, то воздух мог попасть в систему охлаждения. Именно поэтому мастера советуют заливать тосол не спеша, аккуратно, тонкой струей.
Отсутствие герметизации соединительных патрубков, шлангов и трубок также является предпосылкой для появления воздушной пробки.
Еще воздух в системе охлаждения появляется из-за сбоев в работе воздушного клапана. Система охлаждения в ответе за правильную температуру двигателя. При повышении температуры тосол расширяется, давление клапана при этом повышается, и наоборот. Если давление высокое, то воздух в бачке сжимается, а клапан выводит воздух из системы. А если давление слишком низкое, то воздух попадает в систему охлаждения через этот же клапан. Проверьте работу воздушного клапана, чтобы избавиться от пробки.
Фибра сальника тоже может стать причиной появления пробки. Из-за подтекающего тосола в шлангах и радиаторах создается воздушная пробка в системе охлаждения. Тосол уменьшается в объемах, следовательно, количество воздуха увеличивается.
Признаки воздушной пробки в системе охлаждения
Первый и основной признак - печка не греет. Заведите двигатель, подождите, когда мотор нагреется и включите печку в салоне. Если теплый воздух не пошел, значит, в системе охлаждения завелась пробка. Когда антифриз не может перемещаться по системе охлаждения, она сбоит.
Еще одним сигналом служит быстрый перегрев двигателя. Это происходит из-за нарушения работы системы охлаждения: антифриз перестает циркулировать и радиатор не может охлаждать двигатель в полную силу.
Как только вы обнаружили первые симптомы проблемы, сразу приступайте к устранению проблемы. Мы расскажем, как удалить воздух из системы охлаждения.
Способы удаления воздушной пробки из системы охлаждения
Рунет и мастера в автосервисах знают три способа, как избавиться от нежелательной воздушной пробки: снять патрубок в расширительном бачке, наклонить автомобиль и долить «охлаждайки» и нагреть систему. Разберемся в них подробнее.
Первый способ - нагнетать воздух в бачок до тех пор, пока из него не польется жидкость. Чаще всего этот метод подходит для российских автомобилей. Отсоедините шланг от расширительного бачка, открутите пробку и направьте внутрь воздух. Как только жидкость начнет вытекать из шланга, сразу же закрепите его на месте.
Для второго способа потребуется смотровая яма. Поставьте автомобиль в такое положение, чтобы горловина радиатора находилась выше других элементов системы охлаждения. Для этого придется поднять нос автомобиля кверху. Не забудьте воспользоваться стояночным тормозом. Отвинтите крышки у расширительного бачка и у радиатора. Заведите мотор и дождитесь, когда он прогреется до рабочей температуры. Включите печку на максимум и следите за уровнем жидкости в бачке - он будет снижаться.
В процессе доливайте столько же тосола, сколько вытекает. Делайте так, пока не увидите пузырьки воздуха. Когда они перестанут выходить, опустите машину и залейте антифриз до необходимого уровня.
Третий способ - нагрев. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем заглушите мотор и отсоедините шланг подогрева штуцерного узла. Не забудьте защитить свои руки - охлаждающая жидкость и шланги будут горячими! Подождите, пока «охлаждайка» не начнет вытекать. Как только антифриз выльется, верните шланг на место и залейте заново до необходимого уровня.
Не затягивайте с удалением воздушной пробки из охлаждающей системы. Воздух внутри не только нарушит работу печки, но и может вывести двигатель из строя!
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