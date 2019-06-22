22 июня 2019, 11:35

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения

  • 116
  • 0
Образовавшаяся воздушная пробка влечет за собой сбои в работе мотора, перегрев систем, неверную интерпретацию данных электронными датчиками, проблемы в работе термостата, сбоями в обогреве салона. Поэтому разбираемся, откуда пробка появляется и как выгнать воздух из системы охлаждения.

Причины возникновения воздушных пробок в системе охлаждения

Если во время последней замены антифриза образовалась слишком широкая воронка, то воздух мог попасть в систему охлаждения. Именно поэтому мастера советуют заливать тосол не спеша, аккуратно, тонкой струей.

Отсутствие герметизации соединительных патрубков, шлангов и трубок также является предпосылкой для появления воздушной пробки.

Еще воздух в системе охлаждения появляется из-за сбоев в работе воздушного клапана. Система охлаждения в ответе за правильную температуру двигателя. При повышении температуры тосол расширяется, давление клапана при этом повышается, и наоборот. Если давление высокое, то воздух в бачке сжимается, а клапан выводит воздух из системы. А если давление слишком низкое, то воздух попадает в систему охлаждения через этот же клапан. Проверьте работу воздушного клапана, чтобы избавиться от пробки.

Фибра сальника тоже может стать причиной появления пробки. Из-за подтекающего тосола в шлангах и радиаторах создается воздушная пробка в системе охлаждения. Тосол уменьшается в объемах, следовательно, количество воздуха увеличивается.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Первый и основной признак - печка не греет. Заведите двигатель, подождите, когда мотор нагреется и включите печку в салоне. Если теплый воздух не пошел, значит, в системе охлаждения завелась пробка. Когда антифриз не может перемещаться по системе охлаждения, она сбоит.

Еще одним сигналом служит быстрый перегрев двигателя. Это происходит из-за нарушения работы системы охлаждения: антифриз перестает циркулировать и радиатор не может охлаждать двигатель в полную силу.

Как только вы обнаружили первые симптомы проблемы, сразу приступайте к устранению проблемы. Мы расскажем, как удалить воздух из системы охлаждения.

Способы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Рунет и мастера в автосервисах знают три способа, как избавиться от нежелательной воздушной пробки: снять патрубок в расширительном бачке, наклонить автомобиль и долить «охлаждайки» и нагреть систему. Разберемся в них подробнее.

Первый способ - нагнетать воздух в бачок до тех пор, пока из него не польется жидкость. Чаще всего этот метод подходит для российских автомобилей. Отсоедините шланг от расширительного бачка, открутите пробку и направьте внутрь воздух. Как только жидкость начнет вытекать из шланга, сразу же закрепите его на месте.

Для второго способа потребуется смотровая яма. Поставьте автомобиль в такое положение, чтобы горловина радиатора находилась выше других элементов системы охлаждения. Для этого придется поднять нос автомобиля кверху. Не забудьте воспользоваться стояночным тормозом. Отвинтите крышки у расширительного бачка и у радиатора. Заведите мотор и дождитесь, когда он прогреется до рабочей температуры. Включите печку на максимум и следите за уровнем жидкости в бачке - он будет снижаться.

В процессе доливайте столько же тосола, сколько вытекает. Делайте так, пока не увидите пузырьки воздуха. Когда они перестанут выходить, опустите машину и залейте антифриз до необходимого уровня.
Третий способ - нагрев. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем заглушите мотор и отсоедините шланг подогрева штуцерного узла. Не забудьте защитить свои руки - охлаждающая жидкость и шланги будут горячими! Подождите, пока «охлаждайка» не начнет вытекать. Как только антифриз выльется, верните шланг на место и залейте заново до необходимого уровня.

Не затягивайте с удалением воздушной пробки из охлаждающей системы. Воздух внутри не только нарушит работу печки, но и может вывести двигатель из строя!


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Травматика, боевое оружие. Отправляю РФ, СНГ. darkzone.cc
Доброго времени суток. Продаю травматические, боевые девайсы . Всё в отличном состоянии и по адекватной цене. Продажа без лицензии. Травматика - Гроза-021, MP-79, Хорхе, Grand-Power T10. Боевые - ТТ ( Тульский Токарев ) , ПМ ( Пистолет Макарова ) АК-74 и ПЯ ( Пистолет Ярыгина ) АК-74 и ТТ доступны ...
barsov80
Авторазбор Mitsubishi паджеро 2 монтеро2 казань
Доброго времени суток. Продаю травматические, боевые девайсы . Всё в отличном состоянии и по адекватной цене. Продажа без лицензии. Травматика - Гроза-021, MP-79, Хорхе, Grand-Power T10. Боевые - ТТ ( Тульский Токарев ) , ПМ ( Пистолет Макарова ) АК-74 и ПЯ ( Пистолет Ярыгина ) АК-74 и ТТ доступны ...
barsov80
Самооборона. Травматика, боевое оружие. Боеприпасы. darkzone.cc
Доброго времени суток. Продаю травматические, боевые девайсы . Всё в отличном состоянии и по адекватной цене. Продажа без лицензии. Травматика - Гроза-021, MP-79, Хорхе, Grand-Power T10. Боевые - ТТ ( Тульский Токарев ) , ПМ ( Пистолет Макарова ) АК-74 и ПЯ ( Пистолет Ярыгина ) АК-74 и ТТ доступны ...
barsov80
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения
Причины возникновения воздушных пробок в системе охлажденияЕсли во время последней замены антифриза образовалась слишком широкая воронка, то воздух мог попасть в систему охлаждения. Именно поэтому мастера советуют заливать тосол не спеша, аккуратно, тонкой струей. Отсутствие герметизации соединительных патрубков, шлангов и трубок также является предпосылкой для появления воздушной пробки. Еще воздух в системе охлаждения появляется из-за сбоев в работе воздушного клапана. Система охлаждения в ответе за правильную температуру двигателя. При повышении температуры тосол расширяется, давление клапана при этом повышается, и наоборот. Если давление высокое, то воздух в бачке сжимается, а клапан выводит воздух из системы. А если давление слишком низкое, то воздух попадает в систему охлаждения через этот же клапан. Проверьте работу воздушного клапана, чтобы избавиться от пробки. Фибра сальника тоже может стать причиной появления пробки. Из-за подтекающего тосола в шлангах и радиаторах создается воздушная пробка в системе охлаждения. Тосол уменьшается в объемах, следовательно, количество воздуха увеличивается.Признаки воздушной пробки в системе охлажденияПервый и основной признак - печка не греет. Заведите двигатель, подождите, когда мотор нагреется и включите печку в салоне. Если теплый воздух не пошел, значит, в системе охлаждения завелась пробка. Когда антифриз не может перемещаться по системе охлаждения, она сбоит. Еще одним сигналом служит быстрый перегрев двигателя. Это происходит из-за нарушения работы системы охлаждения: антифриз перестает циркулировать и радиатор не может охлаждать двигатель в полную силу. Как только вы обнаружили первые симптомы проблемы, сразу приступайте к устранению проблемы. Мы расскажем, как удалить воздух из системы охлаждения.Способы удаления воздушной пробки из системы охлажденияРунет и мастера в автосервисах знают три способа, как избавиться от нежелательной воздушной пробки: снять патрубок в расширительном бачке, наклонить автомобиль и долить «охлаждайки» и нагреть систему. Разберемся в них подробнее.Первый способ - нагнетать воздух в бачок до тех пор, пока из него не польется жидкость. Чаще всего этот метод подходит для российских автомобилей. Отсоедините шланг от расширительного бачка, открутите пробку и направьте внутрь воздух. Как только жидкость начнет вытекать из шланга, сразу же закрепите его на месте. Для второго способа потребуется смотровая яма. Поставьте автомобиль в такое положение, чтобы горловина радиатора находилась выше других элементов системы охлаждения. Для этого придется поднять нос автомобиля кверху. Не забудьте воспользоваться стояночным тормозом. Отвинтите крышки у расширительного бачка и у радиатора. Заведите мотор и дождитесь, когда он прогреется до рабочей температуры. Включите печку на максимум и следите за уровнем жидкости в бачке - он будет снижаться.В процессе доливайте столько же тосола, сколько вытекает. Делайте так, пока не увидите пузырьки воздуха. Когда они перестанут выходить, опустите машину и залейте антифриз до необходимого уровня.Третий способ - нагрев. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем заглушите мотор и отсоедините шланг подогрева штуцерного узла. Не забудьте защитить свои руки - охлаждающая жидкость и шланги будут горячими! Подождите, пока «охлаждайка» не начнет вытекать. Как только антифриз выльется, верните шланг на место и залейте заново до необходимого уровня. Не затягивайте с удалением воздушной пробки из охлаждающей системы. Воздух внутри не только нарушит работу печки, но и может вывести двигатель из строя!
2019-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Рязань Казань Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG