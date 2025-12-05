История «Racing Rita»: легенда улиц или неудачница трека – почему этот Challenger стал культовым

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 07:09

Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников

Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников

История «Racing Rita»: легенда улиц или неудачница трека – почему этот Challenger стал культовым

Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников

Dodge Challenger T/A 1970 года создавался для побед на треке, но судьба распорядилась иначе. Машина не принесла успеха в гонках, зато стала легендой улиц. Как уличная гонщица на синем Challenger T/A смогла обойти всех соперников? Узнайте подробности необычной истории культового маслкара.

Dodge Challenger T/A 1970 года создавался для побед на треке, но судьба распорядилась иначе. Машина не принесла успеха в гонках, зато стала легендой улиц. Как уличная гонщица на синем Challenger T/A смогла обойти всех соперников? Узнайте подробности необычной истории культового маслкара.

В начале 70-х годов американский автопром переживал настоящий бум маслкаров, и Dodge решил бросить вызов конкурентам в престижной серии SCCA Trans-Am. Для участия в гонках требовалась омологация, поэтому на свет появился Challenger T/A с мотором объемом 305 кубических дюймов. Внешне автомобиль сразу стал иконой: агрессивный обвес, яркая окраска B5 Blue, массивный капот и характерные полосы делали его заметным на любой улице.

Однако на гоночной трассе Challenger T/A не оправдал ожиданий. Несмотря на мощный двигатель и спортивную настройку, автомобиль не смог одержать ни одной победы за весь сезон. Причины неудачи были разными: недостаточная управляемость, проблемы с надежностью и сильная конкуренция со стороны других производителей. В итоге проект оказался провальным с точки зрения спортивных достижений, и Dodge быстро свернул участие в Trans-Am.

Но судьба у этого маслкара сложилась иначе. Один из сохранившихся экземпляров, получивший прозвище «Racing Rita», не стал музейным экспонатом или забытым раритетом. Вместо этого автомобиль оказался в руках уличной гонщицы, которая превратила его в настоящую легенду городских дорог. По информации autoevolution, именно на улицах Challenger T/A смог раскрыть свой потенциал: мощный мотор, задний привод и харизматичная внешность сделали его грозой ночных заездов.

В отличие от трека, где важны точные настройки и командная работа, на улицах все решают смелость и умение водителя. «Racing Rita» быстро завоевала уважение среди других гонщиков, обыгрывая соперников в честных дуэлях. Машина стала символом свободы и скорости, а ее история передавалась из уст в уста среди поклонников маслкаров. Даже спустя десятилетия этот Challenger T/A остается желанным трофеем для коллекционеров и предметом восхищения для любителей американской классики.

Сегодня такие автомобили, как «Racing Rita», напоминают о золотой эпохе уличных гонок и о том, что настоящая слава приходит не всегда на гоночной трассе. Иногда судьба легенды решается на асфальте ночного города, где важны не только лошадиные силы, но и характер владельца. Challenger T/A 1970 года стал примером того, как провал на треке может обернуться триумфом на улицах, а культовый статус приходит вопреки официальным результатам.

Упомянутые модели: Dodge Challenger
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Тюмень Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться