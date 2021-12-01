Как уменьшить расходы на бензин
Начните ездить правильно
Одно из золотых правил автомобилистов должно звучать так – читайте инструкцию! Многие забывают, что производители не просто так снабжают свои машины многостраничными книжицами, в них есть информация, способная облегчить вам жизнь. Посмотрите главу о стиле вождения, прежде всего вас должна интересовать часть про крейсерскую скорость. Это та скорость, на которой машина может идти по трассе с максимальной эффективностью и с минимальным расходом горючего. В инструкции будет рассказано все, что требуется для достижения этой скорости и ее поддержания. Кстати, некоторые пренебрегают объездными дорогами, считая, что напрямик выйдет короче. В итоге стоят в пробке и тратят топлива больше, чем ушло бы на дорогу по более длинному пути.
Не пренебрегайте визитами на СТО
Исправная машина – экономная машина. В автомобиле все должно быть сбалансировано и содержаться в исправном состоянии, речь не только о самом двигателе, но и о различных фильтрах. Например, забитый воздушный фильтр приведет к тому, что вашему двигателю придется поднажать, чтобы получить необходимый для полноценной работы воздух. Если машина не новая, то надо проявить больше внимания к смазке ее агрегатов, в некоторых масло вы, вероятно, не меняли с момента покупки несколько лет назад.
Избавьтесь от лишнего
Аэродинамика важна не только в автогонках, у дорожных автомобилей все то же самое. Поэтому, не стоит кататься с багажником на крыше, если вы не пользуйтесь им постоянно. Также снижают аэродинамику автомобиля открытые окна, люк на крыше и любимая многими «мухобойка».
Сезонные правила вождения
Многие водители современных машин упорно не хотят верить ни экспертам, ни инструкциям производителя, и по старинке зимой прогревают машину, прежде чем тронуться с места. Так вот – этим вы лишь увеличиваете свои расходы на бензин, не даете тепла ненагруженному двигателю, заставляя все его узлы работать на холодной смазке. В современных машинах ехать можно уже через 30 секунд после запуска двигателя. Если вы живете в холодном регионе со стабильно сильными морозами, то предпусковой обогреватель может быть не лишним, как и утепление подкапотного пространства. В остальных же случаях, при средней температуре -10, это не обязательные действия.
Заправляйтесь выгодно
Сейчас в большинстве городов можно найти различные акции и скидки на АЗС, где-то оформляется карта лояльности, на нее начисляются бонусные баллы, которые потом меняются на драгоценные литры бензина. Где-то действует «счастливый час», когда горючее продается со скидкой. Не поленитесь проверить, где в вашем городе выгоднее всего покупать бензин и пользуйтесь всеми спецпредложениями АЗС!
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