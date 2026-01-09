Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 06:02

Как устроен роскошный отель на колесах для команды КАМАЗ-Мастер

Пять звезд на ралли: что скрывает гостиница на базе КАМАЗа?

Передвижной отель на базе КАМАЗа создан для гонщиков. Внутри - номера, кухня, мини-бар. Команда отдыхает после марафонов в условиях максимального комфорта. Необычные детали интерьера удивляют даже бывалых водителей.

Автомобиль сегодня – не просто транспорт, а целый мир возможностей. Он может быть и рабочей лошадкой, и сценой для концерта, и даже храмом на колесах. Но есть среди всех этих вариантов нечто особенное - настоящий отель.

Фото: youtube / PrivetTachka

Речь идет не о стандартном доме на колесах, а о полноценной гостинице, построенной на базе грузового шасси КАМАЗа. Этот мобильный отель предназначен для раллийной команды «КАМАЗ-Мастер», пилоты которого не раз доказывали свое мастерство на самых сложных трассах мира. После изнурительных этапов «Дакара» или «Шелкового пути» им необходим не просто отдых, а качественное восстановление сил.

Внутри этого необычного автомобиля - все, что необходимо для комфорта: жилые номера, удобные спальные места, телевизоры, кухня и даже санузел, который можно использовать прямо во время движения. Здесь нет места случайным деталям - каждая мелочь продумана для того, чтобы спортсмены могли расслабиться и прийти в себя после тяжелого дня.

В мобильной гостинице есть все для полноценного восстановления: просторные кровати, потолочные шкафчики, кондиционеры и даже мини-бар. Кухня оборудована по последнему слову техники, а в коридоре — душевые и туалеты. Особое внимание уделено шумоизоляции: даже если снаружи бушует буря, внутри царит тишина.

Передвижной отель на базе КАМАЗа - не роскошь, необходимость для профессионалов, которые умеют работать на пределе возможностей. Такой подход к организации быта позволяет группе «КАМАЗ-Мастер» оставаться в числе лидеров мирового автоспорта и не терять форму даже вдали от дома.

Упомянутые марки: КамАЗ
