Как устроена троллейбусная стрелка
В стрелках используются электромагниты. При включении они притягивают направляющие, по которым двигаются токоприёмники троллейбуса. Получается, что для движения в одном направлении делать ничего не нужно, а для движения в другом – необходимо включить электромагнит, который временно изменит положение направляющих.
Сейчас существуют радиоуправляемые стрелки, которые переключаются водителем троллейбуса. Часто они снабжаются световым указателем направления движения: светящейся стрелкой, похожей на ту, которая используется в некоторых светофорах.
В России большинство стрелок – старые, никакой электроникой не оснащённые. У них принцип работы следующий. Чтобы включить электромагнит, троллейбус должен пройти стрелку с включенной цепью: при этом ток через специальные контакты попадёт на магнит и включит его. А чтобы проехать без включения магнита, цепь троллейбуса необходимо выключить. Соответственно, двигаться машина должна с выключенным двигателем, по инерции. Понятно, что в данном случае троллейбус будет вынужден чуть-чуть замедлиться.
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