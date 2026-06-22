Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июня 2026, 19:59

Как устроено производство двигателей Haval в Туле и почему это важно для рынка

Как устроено производство двигателей Haval в Туле и почему это важно для рынка

Полный цикл и локализация: как собирают моторы для Haval под Тулой — это изменит ваше мнение о российском автопроме

Как устроено производство двигателей Haval в Туле и почему это важно для рынка

На заводе Haval в Тульской области налажен полный цикл выпуска двигателей для кроссоверов с акцентом на локализацию и многоступенчатый контроль качества. Это событие влияет на российский автопром и может изменить подход к производству автомобилей в стране.

На заводе Haval в Тульской области налажен полный цикл выпуска двигателей для кроссоверов с акцентом на локализацию и многоступенчатый контроль качества. Это событие влияет на российский автопром и может изменить подход к производству автомобилей в стране.

Масштабное производство кроссоверов на заводе Haval в Тульской области — это не просто очередной этап развития предприятия, а важный сигнал для всей российской автомобильной отрасли. В условиях трансформации рынка и необходимости импортозамещения именно такие проекты становятся точками роста и задают новые стандарты.

С момента запуска в индустриальном парке «Узловая» в 2019 году завод Haval быстро нарастил темпы производства. На сегодняшний день здесь выпускают шесть моделей кроссоверов — Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7. Все они собираются исключительно из российских компонентов, а двигатель производится непосредственно на месте, что позволяет снизить зависимость от внешних источников и ускорить производственный цикл.

Производственный комплекс состоит из двух цехов: один предназначен для сборки моторов, второй — для механической обработки деталей. Такое объединение оптимизирует логистику, перемещение кузовов и комплектующих осуществляется с помощью современных погрузчиков и автономных роботов. Такой подход позволяет минимизировать простои и повысить общую эффективность.

Особое внимание уделяется качеству исходных материалов. Алюминиевые детали для блоков цилиндров поставляются из Китая, но их обработка и доработка уже давно ведутся в Туле. Инструменты для фрезеровки производятся за рубежом из-за ограничений на поставки в Россию, однако все остальные комплектующие — поршни, свечи зажигания, насосы, моторное масло — имеют российское происхождение. Это позволяет говорить о высоком уровне локализации, который редко встречается даже на крупнейших автозаводах страны.

Контроль качества организован на нескольких уровнях. Каждый двигатель проходит «горячий тест» — запуск с подачей топлива в условиях, максимально приближенных к реальным. Все параметры сверяются с эталонными, и даже незначительное отклонение становится поводом для корректировки процесса. Только после успешного прохождения теста мотор отправляется на склад или в сборочный цех. Финальная проверка проводится уже на этапе сборки автомобиля: специалисты осматривают двигатель, проверяют электронику и производят запуск, после чего автомобиль отправляется на тестовый полигон.

Высокая локализация и внедрение современных технологий позволяют Haval быстро реагировать на изменения рынка и снижать затраты. Такой подход создает новый стандарт для отечественного автопрома, где надежность и адаптация к суровым условиям эксплуатации ставятся во главу угла. Согласно данным, каждый этап производства соответствует международным стандартам, что особенно важно для покупателей, ориентированных на качество и долговечность.

Для понимания концепции этого проекта стоит отметить, что завод Haval является одним из немногих в России предприятий, где двигатели производятся на месте, а не импортируются, а достигнутый уровень локализации составляет шестьдесят процентов. Внедрение инноваций и многоуровневого контроля качества позволяет снизить количество брака и повысить надежность продукции. В условиях, когда на современном рынке наблюдается дефицит комплектующих и растет спрос на кроссоверы, опыт Haval может стать примером для других производителей и способствовать развитию всей отрасли.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Haval F7 (от 1 809 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
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