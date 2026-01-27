Вышло исследование: почему локализация на заводе Belgee идет не ради баллов, а для технологической независимости

27 января 2026, 20:16
Как устроено производство кроссоверов Belgee: детали, цифры, перспективы
Завод Belgee в Беларуси наращивает выпуск кроссоверов, делая ставку на развитие собственных технологий и кадров. Как устроено производство, какие детали уже локализованы и что ждет российский рынок - в материале.
Завод Belgee в Беларуси сегодня уверенно занимает заметное место на автомобильной карте региона. Предприятие, созданное в партнерстве с китайскими инвесторами, уже вышло на уровень 60 тысяч автомобилей в год и не собирается останавливаться на достигнутом. Основная часть выпускаемых машин отправляется в Россию, где спрос на кроссоверы стабильно высок.
По словам Павла Ласточкина, инженера-технолога, завод способен увеличить объемы до 150 тысяч автомобилей в год. Сейчас за одну смену собирают до 280 машин, а рекорд - 307. Производство организовано в 12-часовые смены, но уже в ближайшее время планируется переход на круглосуточный режим. Это позволит выпускать до 500 автомобилей в сутки, что существенно расширит возможности предприятия.
На заводе трудится 1815 человек, из которых около 1500 заняты непосредственно на производстве. Квалифицированных специалистов не хватает, поэтому Belgee активно развивает собственную систему наставничества и обучения. Такой подход позволяет не только поддерживать качество, но и формировать команду, способную решать сложные технологические задачи.
Контроль качества и автоматизация
Каждая деталь, поступающая на конвейер, проходит строгую проверку в отделе качества. Брак не превышает 5 процентов, что для массового производства - весьма достойный показатель. Кузовные элементы отправляются в цех сварки, где 90 процентов операций выполняют роботы. Для контроля точности один кузов из каждой смены проверяют по 2500 точкам с допуском не более 0,1 миллиметра.
Далее кузова проходят полный цикл окраски: катафорезная ванна, нанесение эмали и лака, антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей. Важно, что днище покрывается мастикой полностью, а не фрагментами, как это часто бывает на китайских заводах. Лакокрасочное покрытие у Belgee заметно толще, что положительно сказывается на долговечности кузова.
Сборка и испытания
В цехе сборки расположено около 90 постов, и каждый сотрудник обязан знать не только свою операцию, но и соседние. Такой подход повышает гибкость производства и позволяет быстро реагировать на изменения. Готовые автомобили из каждой партии проходят проверку на полигоне, где оцениваются ходовые качества и соответствие стандартам.
Проектная мощность завода - 60 тысяч машин в год, но уже сейчас более 80 процентов продукции отправляется в Россию.
Модели и локализация
Сегодня на конвейере Belgee собирают модели: Х50 и Х70, которые в России известны как Geely Coolray и Atlas Pro предыдущего поколения. Лицензия на их выпуск действует до 2028 года. Кроме того, завод выпускает седан Geely Emgrand, которые продается также под маркой Belgee.
В Беларуси нет привычной для России бальной системы оценки локализации, но действует приказ Министерства промышленности с четким графиком повышения доли местных компонентов.
Планы по расширению локализации
Часть компонентов уже производится в России и Беларуси: ветровые стекла и колесные диски - российские, система экстренного вызова и шины - белорусские, аккумуляторы - как российские, так и местные. В 2025 году локализовали штамповку кузовных деталей, топливные баки, выхлопные системы, электропроводку, сиденья, потолки, напольные покрытия, обшивки, панели, пол багажника, фары, бамперы и накладки кузова.
