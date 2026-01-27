Вышло исследование: почему локализация на заводе Belgee идет не ради баллов, а для технологической независимости

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 января 2026, 20:16

Как устроено производство кроссоверов Belgee: детали, цифры, перспективы

Как устроено производство кроссоверов Belgee: детали, цифры, перспективы

Вышло исследование: почему локализация на заводе Belgee идет не ради баллов, а для технологической независимости

Как устроено производство кроссоверов Belgee: детали, цифры, перспективы

Завод Belgee в Беларуси наращивает выпуск кроссоверов, делая ставку на развитие собственных технологий и кадров. Как устроено производство, какие детали уже локализованы и что ждет российский рынок - в материале.

Завод Belgee в Беларуси наращивает выпуск кроссоверов, делая ставку на развитие собственных технологий и кадров. Как устроено производство, какие детали уже локализованы и что ждет российский рынок - в материале.

Завод Belgee в Беларуси сегодня уверенно занимает заметное место на автомобильной карте региона. Предприятие, созданное в партнерстве с китайскими инвесторами, уже вышло на уровень 60 тысяч автомобилей в год и не собирается останавливаться на достигнутом. Основная часть выпускаемых машин отправляется в Россию, где спрос на кроссоверы стабильно высок.

По словам Павла Ласточкина, инженера-технолога, завод способен увеличить объемы до 150 тысяч автомобилей в год. Сейчас за одну смену собирают до 280 машин, а рекорд - 307. Производство организовано в 12-часовые смены, но уже в ближайшее время планируется переход на круглосуточный режим. Это позволит выпускать до 500 автомобилей в сутки, что существенно расширит возможности предприятия.

На заводе трудится 1815 человек, из которых около 1500 заняты непосредственно на производстве. Квалифицированных специалистов не хватает, поэтому Belgee активно развивает собственную систему наставничества и обучения. Такой подход позволяет не только поддерживать качество, но и формировать команду, способную решать сложные технологические задачи.

Контроль качества и автоматизация

Каждая деталь, поступающая на конвейер, проходит строгую проверку в отделе качества. Брак не превышает 5 процентов, что для массового производства - весьма достойный показатель. Кузовные элементы отправляются в цех сварки, где 90 процентов операций выполняют роботы. Для контроля точности один кузов из каждой смены проверяют по 2500 точкам с допуском не более 0,1 миллиметра.

Далее кузова проходят полный цикл окраски: катафорезная ванна, нанесение эмали и лака, антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей. Важно, что днище покрывается мастикой полностью, а не фрагментами, как это часто бывает на китайских заводах. Лакокрасочное покрытие у Belgee заметно толще, что положительно сказывается на долговечности кузова.

Сборка и испытания

В цехе сборки расположено около 90 постов, и каждый сотрудник обязан знать не только свою операцию, но и соседние. Такой подход повышает гибкость производства и позволяет быстро реагировать на изменения. Готовые автомобили из каждой партии проходят проверку на полигоне, где оцениваются ходовые качества и соответствие стандартам.

Проектная мощность завода - 60 тысяч машин в год, но уже сейчас более 80 процентов продукции отправляется в Россию. 

Модели и локализация

Сегодня на конвейере Belgee собирают модели: Х50 и Х70, которые в России известны как Geely Coolray и Atlas Pro предыдущего поколения. Лицензия на их выпуск действует до 2028 года. Кроме того, завод выпускает седан Geely Emgrand, которые продается также под маркой Belgee.

В Беларуси нет привычной для России бальной системы оценки локализации, но действует приказ Министерства промышленности с четким графиком повышения доли местных компонентов. 

Планы по расширению локализации

Часть компонентов уже производится в России и Беларуси: ветровые стекла и колесные диски - российские, система экстренного вызова и шины - белорусские, аккумуляторы - как российские, так и местные. В 2025 году локализовали штамповку кузовных деталей, топливные баки, выхлопные системы, электропроводку, сиденья, потолки, напольные покрытия, обшивки, панели, пол багажника, фары, бамперы и накладки кузова.

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петропавловск-Камчатский Вологда Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться