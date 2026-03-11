Вышло исследование: как российский завод Haval обеспечивает адаптацию кроссоверов для местных условий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 04:24

Завод Haval в Тульской области: как делают автомобили для России

Завод Haval в Тульской области: как делают автомобили для России

Вышло исследование: как российский завод Haval обеспечивает адаптацию кроссоверов для местных условий

Завод Haval в Тульской области: как делают автомобили для России

Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание качеству и адаптируют автомобили под суровые условия страны. Почему это важно для автолюбителей - в нашем материале.

Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание качеству и адаптируют автомобили под суровые условия страны. Почему это важно для автолюбителей - в нашем материале.

Российский автомобильный рынок переживает непростые времена: выбор новых моделей сократился, а требования к качеству и надежности только растут. На этом фоне завод Haval в Тульской области стал одним из флагманов среди автопроизводителей. Здесь выпускают кроссоверы, адаптированные к российским дорогам и климату. Производственный цикл — полный: от штамповки металла до финальных испытаний готовых машин.

Масштабы и производство

Площадь завода составляет 200 гектаров. Здесь расположены цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также собственный испытательный полигон. С момента запуска в 2019 году предприятие не только в несколько раз увеличило объемы выпуска, но и стало одним из крупнейших работодателей региона. Более трех тысяч специалистов трудятся над созданием современных кроссоверов. Многие из них пришли с других автомобильных заводов, привнеся ценный опыт в новую команду.

Процесс создания автомобиля начинается с выбора металла. На заводе используется как российская, так и китайская сталь, где приоритетом является не цена, а качество. В цехе штамповки кузовные детали изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании, после чего отправляются на сварку. Часть операций здесь выполняется роботами, часть — вручную. Это позволяет сочетать точность автоматизации с гибкостью ручного труда.

Антикоррозийная защита и контроль

Особое внимание уделяется защите от коррозии. Все панели кузова, кроме крыши, проходят оцинковку. После сварки кузов погружают в ванну с катафорезным грунтом, внутренние полости обрабатывают специальным воском, а днище покрывают мастикой. Окраска осуществляется в автоматическом режиме с использованием водорастворимых красок. Такой подход не только повышает качество покрытия, но и снижает вредное воздействие на окружающую среду.

Контроль качества — ключевой элемент производства. На каждом этапе проверяются комплектующие, металл, качество сварки (до 1500 точек на кузове), геометрия кузова, герметичность и качество окраски. После сборки каждый автомобиль проходит испытания на специальном треке, где моделируются экстремальные условия: плохие дороги, резкие перепады температур и повышенная влажность. Если дефект обнаружен, его устраняют еще на стадии отладки. На все автомобили действует гарантия 6 лет без ограничения пробега — редкое предложение для российского рынка.

Адаптация к российским условиям

Адаптация кроссоверов Haval к суровым условиям эксплуатации — отдельная история. В стандартную комплектацию входят аккумуляторы повышенной емкости, обогрев стекол, сидений, руля и форсунок омывателя, а также пневмоупоры капота и фаркоп. Подвеска и электронные системы управления двигателем дорабатываются с учетом состояния российских дорог. Кроме того, автомобили проходят испытания на Крайнем Севере, чтобы гарантировать надежность в самых суровых условиях.

Локализация и перспективы

На заводе работает собственный научно-исследовательский центр, который занимается адаптацией моделей под запросы российских клиентов. Для местного рынка были введены ограничения максимальной скорости, усилена защита кузова и доработаны системы безопасности. Локализация производства компонентов идет полным ходом: уже сейчас на заводе выпускают сиденья, выпускные системы и пластиковые детали. В ближайшие годы ожидается расширение производства локальных узлов.

Таким образом, завод Haval в Тульской области не просто собирает автомобили, а производит продукцию, максимально адаптированную к российским реалиям. Этот пример показывает, как современные технологии и внимание к деталям могут изменить представление о качестве и надежности автомобилей китайских брендов на отечественном рынке.

Упомянутые марки: Haval, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Грейт Вол

Похожие материалы Хавейл, Грейт Вол

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Самара Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться