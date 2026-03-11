Вышло исследование: как российский завод Haval обеспечивает адаптацию кроссоверов для местных условий

11 марта 2026, 04:24
Завод Haval в Тульской области: как делают автомобили для России
Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание качеству и адаптируют автомобили под суровые условия страны. Почему это важно для автолюбителей - в нашем материале.
Российский автомобильный рынок переживает непростые времена: выбор новых моделей сократился, а требования к качеству и надежности только растут. На этом фоне завод Haval в Тульской области стал одним из флагманов среди автопроизводителей. Здесь выпускают кроссоверы, адаптированные к российским дорогам и климату. Производственный цикл — полный: от штамповки металла до финальных испытаний готовых машин.
Масштабы и производство
Площадь завода составляет 200 гектаров. Здесь расположены цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также собственный испытательный полигон. С момента запуска в 2019 году предприятие не только в несколько раз увеличило объемы выпуска, но и стало одним из крупнейших работодателей региона. Более трех тысяч специалистов трудятся над созданием современных кроссоверов. Многие из них пришли с других автомобильных заводов, привнеся ценный опыт в новую команду.
Процесс создания автомобиля начинается с выбора металла. На заводе используется как российская, так и китайская сталь, где приоритетом является не цена, а качество. В цехе штамповки кузовные детали изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании, после чего отправляются на сварку. Часть операций здесь выполняется роботами, часть — вручную. Это позволяет сочетать точность автоматизации с гибкостью ручного труда.
Антикоррозийная защита и контроль
Особое внимание уделяется защите от коррозии. Все панели кузова, кроме крыши, проходят оцинковку. После сварки кузов погружают в ванну с катафорезным грунтом, внутренние полости обрабатывают специальным воском, а днище покрывают мастикой. Окраска осуществляется в автоматическом режиме с использованием водорастворимых красок. Такой подход не только повышает качество покрытия, но и снижает вредное воздействие на окружающую среду.
Контроль качества — ключевой элемент производства. На каждом этапе проверяются комплектующие, металл, качество сварки (до 1500 точек на кузове), геометрия кузова, герметичность и качество окраски. После сборки каждый автомобиль проходит испытания на специальном треке, где моделируются экстремальные условия: плохие дороги, резкие перепады температур и повышенная влажность. Если дефект обнаружен, его устраняют еще на стадии отладки. На все автомобили действует гарантия 6 лет без ограничения пробега — редкое предложение для российского рынка.
Адаптация к российским условиям
Адаптация кроссоверов Haval к суровым условиям эксплуатации — отдельная история. В стандартную комплектацию входят аккумуляторы повышенной емкости, обогрев стекол, сидений, руля и форсунок омывателя, а также пневмоупоры капота и фаркоп. Подвеска и электронные системы управления двигателем дорабатываются с учетом состояния российских дорог. Кроме того, автомобили проходят испытания на Крайнем Севере, чтобы гарантировать надежность в самых суровых условиях.
Локализация и перспективы
На заводе работает собственный научно-исследовательский центр, который занимается адаптацией моделей под запросы российских клиентов. Для местного рынка были введены ограничения максимальной скорости, усилена защита кузова и доработаны системы безопасности. Локализация производства компонентов идет полным ходом: уже сейчас на заводе выпускают сиденья, выпускные системы и пластиковые детали. В ближайшие годы ожидается расширение производства локальных узлов.
Таким образом, завод Haval в Тульской области не просто собирает автомобили, а производит продукцию, максимально адаптированную к российским реалиям. Этот пример показывает, как современные технологии и внимание к деталям могут изменить представление о качестве и надежности автомобилей китайских брендов на отечественном рынке.
